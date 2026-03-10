メイクアイテムだけじゃない！瀬川陽菜乃さん愛用、“可愛い角度”を作るrom&nd アイラッシュカーラーが登場
(※1) 店頭開始日となり、購入可能日は各店舗によって異なります。(※2) 一部店舗では取り扱いがない場合があります。
これまで「ザジューシーラスティングティント」などのヒットアイテムで
注目を集めてきた韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」。
昨年8月よりドン・キホーテにて先行展開しているツールアイテムが好評を博し、
その反響を受けて「アイラッシュカーラー」（ビューラー)が新色を加えた全4色展開で登場します。
本商品は2026年3月中旬(※1)より順次、全国のドン・キホーテ限定(※2)で順次発売いたします。
目元の印象までデザインする、ロムアンドの新提案
～可愛い角度を作るアイラッシュカーラー～
ロムアンドがツールカテゴリーで着目したのは、
メイクの完成度を左右する“まつ毛の角度”。
リップやアイメイクで“印象を変えるカラー提案”を行ってきた同ブランドだからこそ、仕上がりの土台となるまつ毛にもこだわりました。
“可愛い角度を作る”ことをコンセプトに
設計されたアイラッシュカーラーは、まぶたの
ラインに沿う緩やかなカーブ構造を採用。
根元からしっかり持ち上げることで、
目元の印象を自然に引き上げます。
インフルエンサー/モデル 瀬川陽菜乃さんも愛用する本アイテムは、日常使いしやすい設計と
デザイン性を両立。メイクブランドならではの
視点で、ツールの可能性を広げます。
ロムアンドアイラッシュカーラー
サイズ 36×97mm 価格 880円(税込)
【商品特徴】
ツール好評の反響を受け、アイラッシュカーラーが全4色に拡大！
【カラー展開一覧】
【開発者コメント】
昨年より展開しているツールアイテムに多くの反響をいただき、「ビューラーも作ってほしい」という声を数多くいただいたことが、今回の開発のきっかけです。
rom&ndはピンクのイメージを持っていただくことも多いですが、
今回はその世界観をさらに広げるため、
カラーバリエーションを増やし、選ぶ楽しさも提案しました。
メイクアイテムだけでなく、
ツールまで含めて仕上がりをデザインする。
rom&ndの新しい可能性を感じていただけたら嬉しいです。
rom&nd（ロムアンド）について
韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を
中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。
パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわった
コスメを展開しています。日本では2019 年にティントリップ
「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、
ティントリップブームの先駆けとなりました。
以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、
コンスタントにヒット商品を生み出しています。
公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/
公式X https://x.com/romandyou
公式HP (KR) http://romand.co.kr/
iFamily SC Co. Ltd.について
2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した
ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された
商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を
導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により
蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、
SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。
2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出する
グローバルブランド「rom&nd」を始めとするブランドを
展開しています。