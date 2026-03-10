メイクアイテムだけじゃない！瀬川陽菜乃さん愛用、“可愛い角度”を作るrom&nd アイラッシュカーラーが登場

株式会社韓国高麗人蔘社(※1) 店頭開始日となり、購入可能日は各店舗によって異なります。(※2) 一部店舗では取り扱いがない場合があります。

これまで「ザジューシーラスティングティント」などのヒットアイテムで

注目を集めてきた韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」。

昨年8月よりドン・キホーテにて先行展開しているツールアイテムが好評を博し、

その反響を受けて「アイラッシュカーラー」（ビューラー)が新色を加えた全4色展開で登場します。

本商品は2026年3月中旬(※1)より順次、全国のドン・キホーテ限定(※2)で順次発売いたします。

目元の印象までデザインする、ロムアンドの新提案

～可愛い角度を作るアイラッシュカーラー～

ロムアンドがツールカテゴリーで着目したのは、

メイクの完成度を左右する“まつ毛の角度”。

リップやアイメイクで“印象を変えるカラー提案”を行ってきた同ブランドだからこそ、仕上がりの土台となるまつ毛にもこだわりました。

“可愛い角度を作る”ことをコンセプトに

設計されたアイラッシュカーラーは、まぶたの

ラインに沿う緩やかなカーブ構造を採用。

根元からしっかり持ち上げることで、

目元の印象を自然に引き上げます。

インフルエンサー/モデル 瀬川陽菜乃さんも愛用する本アイテムは、日常使いしやすい設計と

デザイン性を両立。メイクブランドならではの

視点で、ツールの可能性を広げます。

ロムアンドアイラッシュカーラー

サイズ 36×97mm 価格 880円(税込)

【商品特徴】

ツール好評の反響を受け、アイラッシュカーラーが全4色に拡大！

【カラー展開一覧】【開発者コメント】

昨年より展開しているツールアイテムに多くの反響をいただき、「ビューラーも作ってほしい」という声を数多くいただいたことが、今回の開発のきっかけです。

rom&ndはピンクのイメージを持っていただくことも多いですが、

今回はその世界観をさらに広げるため、

カラーバリエーションを増やし、選ぶ楽しさも提案しました。

メイクアイテムだけでなく、

ツールまで含めて仕上がりをデザインする。

rom&ndの新しい可能性を感じていただけたら嬉しいです。

rom&nd（ロムアンド）について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を

中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。

パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわった

コスメを展開しています。日本では2019 年にティントリップ

「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、

ティントリップブームの先駆けとなりました。

以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、

コンスタントにヒット商品を生み出しています。

公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/

公式X https://x.com/romandyou

公式HP (KR) http://romand.co.kr/

iFamily SC Co. Ltd.について

2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した

ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された

商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を

導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により

蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、

SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。

2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出する

グローバルブランド「rom&nd」を始めとするブランドを

展開しています。