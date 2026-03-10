メイクアイテムだけじゃない！瀬川陽菜乃さん愛用、“可愛い角度”を作るrom&nd アイラッシュカーラーが登場

写真拡大 (全9枚)

株式会社韓国高麗人蔘社

(※1) 店頭開始日となり、購入可能日は各店舗によって異なります。(※2) 一部店舗では取り扱いがない場合があります。

これまで「ザジューシーラスティングティント」などのヒットアイテムで


注目を集めてきた韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」。


昨年8月よりドン・キホーテにて先行展開しているツールアイテムが好評を博し、


その反響を受けて「アイラッシュカーラー」（ビューラー)が新色を加えた全4色展開で登場します。


本商品は2026年3月中旬(※1)より順次、全国のドン・キホーテ限定(※2)で順次発売いたします。



目元の印象までデザインする、ロムアンドの新提案


～可愛い角度を作るアイラッシュカーラー～

ロムアンドがツールカテゴリーで着目したのは、


メイクの完成度を左右する“まつ毛の角度”。


リップやアイメイクで“印象を変えるカラー提案”を行ってきた同ブランドだからこそ、仕上がりの土台となるまつ毛にもこだわりました。


“可愛い角度を作る”ことをコンセプトに


設計されたアイラッシュカーラーは、まぶたの


ラインに沿う緩やかなカーブ構造を採用。


根元からしっかり持ち上げることで、


目元の印象を自然に引き上げます。



インフルエンサー/モデル 瀬川陽菜乃さんも愛用する本アイテムは、日常使いしやすい設計と


デザイン性を両立。メイクブランドならではの


視点で、ツールの可能性を広げます。






ロムアンドアイラッシュカーラー


サイズ 36×97mm 価格 880円(税込)



【商品特徴】

ツール好評の反響を受け、アイラッシュカーラーが全4色に拡大！






【カラー展開一覧】


【開発者コメント】

昨年より展開しているツールアイテムに多くの反響をいただき、「ビューラーも作ってほしい」という声を数多くいただいたことが、今回の開発のきっかけです。


rom&ndはピンクのイメージを持っていただくことも多いですが、


今回はその世界観をさらに広げるため、


カラーバリエーションを増やし、選ぶ楽しさも提案しました。



メイクアイテムだけでなく、


ツールまで含めて仕上がりをデザインする。


rom&ndの新しい可能性を感じていただけたら嬉しいです。






rom&nd（ロムアンド）について


韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を


中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。


パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわった


コスメを展開しています。日本では2019 年にティントリップ


「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、


ティントリップブームの先駆けとなりました。


以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、


コンスタントにヒット商品を生み出しています。





公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/


公式X https://x.com/romandyou


公式HP (KR) http://romand.co.kr/



iFamily SC Co. Ltd.について


2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した


ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された


商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を


導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により


蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、


SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。


2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出する


グローバルブランド「rom&nd」を始めとするブランドを


展開しています。