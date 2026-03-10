選手自らACLE告知チラシ配布！ラウンド16に向け選手・スタッフが総力プロモーション

楽天ヴィッセル神戸株式会社

楽天ヴィッセル神戸株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区 代表取締役社長：千布 勇気 以下「ヴィッセル神戸」）は、2026年3月11日（水）に開催されるAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26ノックアウトステージ ラウンド16 第2戦、ヴィッセル神戸vs.FCソウルに向けて、AFCチャンピオンズリーグのホーム戦最多動員数更新を目指し、3月9日（月）に総勢50名以上で試合告知チラシ約6,000枚を配布いたしました。

三宮センター街、元町商店街、そして和田岬駅周辺の3ヶ所で実施された今回のプロモーション活動には、ヴィッセル神戸の選手たちも積極的に参加。小松蓮選手、冨永虹七選手、山田海斗選手、濱崎健斗選手、瀬口大翔選手が元町商店街にて約1時間にわたり、地域住民の皆さまへ直接チラシを手渡しました。

実際にチラシ配布をしてみた選手たちの声

これまで選手が街頭で試合プロモーションを行う機会は多くありませんでしたが、今回のチラシ配布は選手たちにとっても新鮮な体験となりました。最初は戸惑う様子も見られましたが、次第にコツを掴み、多くの皆さまにチラシをお渡しすることができました。

街行く方々からは「頑張ってね！」「試合見に行きます！」といった温かい激励の言葉が多数寄せられ、選手たちも大きなパワーをもらった様子でした。

■小松蓮選手

「神戸では初めてですが、去年までは街中で触れ合う機会はたくさんあったので（このようなイベントは）慣れていました。意外とあまり関心のない人も多いなという印象でしたが、もらってくれる人もその分たくさんいたので、そういったあまり関心のない人が少しでもスタジアムに足を運んでくれたらいいなと思いました。

今日のチラシ配布が（ヴィッセル神戸に興味を持つ）きっかけに少しでもなればと思い、少し強引にも渡しました（笑）

ACLはアウェイ行くと、人の入りがすごく、アドバンテージをすごく感じるので、自分たちのホームがよりホームになればいいなと思っています。」

■濱崎健斗選手

「みんな快く受け取ってもらえて、とても楽しかったです。

断られたら次行こう、という気持ちで取り組みました。

スタジアムであれば知ってくれている人がいますが、こういう街に出るとヴィッセル神戸や選手を知らない人がたくさんいたので、もっともっと自分たちがホームを盛り上げていきたいと思いました。」

■山田海斗選手

「思ったよりまだヴィッセルを知らない人たちが多いなと思いました。

（チラシを受け取ってもらうために）怖がられないように、なるべく明るく頑張りました。

（3/11FCソウル戦は）非常に大事な試合なので、まだあまり興味がない人たちが見ても楽しめるようなサッカーや試合を見せられたらいいなと思っています。」

昨年、悔しい思いをしたACLラウンド16。

3月11日（水）FCソウル戦は、そのリベンジを果たし、クラブの悲願であるアジアNo.1を掴み取るために非常に重要な一戦です。全員で一致団結し、この試合を盛り上げてまいります。

実施概要

- 日程： 2026年3月9日（月）- 場所：三宮センター街、元町商店街、和田岬駅周辺- 内容：AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26ノックアウトステージ ラウンド16 第2戦 ヴィッセル神戸vs. FCソウルの試合案内チラシの配布（約6,000枚）- 参加者：ヴィッセル神戸選手（小松蓮選手、冨永虹七選手、山田海斗選手、濱崎健斗選手、瀬口大翔選手）、モーヴィ、セレイア、クラブスタッフ

試合情報

- 試合日程：3月11日（水）19:00キックオフAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ノックアウトステージ ラウンド16 第2戦「ヴィッセル神戸vs.FCソウル」- 開催場所：神戸市御崎公園球技場（ノエビアスタジアム神戸）- 試合情報URL：https://www.vissel-kobe.co.jp/homegame/2026/0311/