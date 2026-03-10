都会の喧騒の中に佇む、唯一無二のアーバンリトリート空間が進化陽光に包まれる「THE C′s SKY CAFE」と夜景を纏う「THE C′s SKY BAR」誕生

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 穂積輝明）は、2026年3月17日（火）より、「THE C’s SKY CAFE & BAR」を、「THE C’s SKY CAFE」と「THE C’s SKY BAR」の2店舗へと分離し、それぞれのコンセプトに磨きをかけた空間として新たにスタートいたします。

これまで一体型として営業してきたカフェ＆バー業態を、昼と夜それぞれの時間帯に調和する空間へとアップデートすることで、より洗練された体験価値の提供を目指します。

THE C's SKY CAFETHE C's SKY BAR

昨年5月にオープンした「THE C's SKY CAFE & BAR」は、“大人が日常使いできる4つ星ホテルのカフェ＆バー”をコンセプトに、都市の中心で心身をリフレッシュできる上質な空間として営業してまいりました。モーニングからバータイムまで、多様なシーンに寄り添う場としてご好評をいただいております。

このたび、その世界観をさらに五感で堪能していただくため、カフェとバーをそれぞれの目的に特化した空間へと刷新。昼は“陽光に包まれるカフェ体験”、夜は“夜景を纏うバー体験”へと、それぞれの魅力を磨き上げました。

「THE C's SKY CAFE」では、スパークリングワインと愉しむ大人のモーニングプレートをはじめ、満足感のあるランチや心満たすケーキセットをご提供。自然光が差し込む開放的な空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

「THE C's SKY BAR」では、煌めく夜景を贅沢に独占し、こだわりのお酒と上質なおつまみを提供。ゆとりのある営業時間とともに、洗練された空間が大人の社交場としての品格を演出します。



ぜひこの機会に、「THE C’s SKY CAFE」「THE C's SKY BAR」にて、都心にいながら味わう上質なくつろぎの時間をご体験ください。

「THE C’s SKY CAFE」について

店舗名 ：THE C’s SKY CAFE（ザ・シーズスカイカフェ）

営業時間 ： 9時00分～16時00分（ラストオーダー：15時30分）

場所 ：カンデオホテルズ大阪ザ・タワー17階 フロント横

住所 ：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-1-27

■メニュー（一部）

朝から午後までゆったりとお楽しみいただけるカフェ。モーニングは、丁寧に仕立てたプレートとドリンクで心ほどけるひとときをお過しいただけます。非日常の空間で味わうシャンパンモーニングもおすすめです。ランチには、素材にこだわったボリュームのあるサンドウィッチやパスタ、カンデオ特製牛すじカレーをご用意。ヨーグルトディップを添えたサンドウィッチのランチセットも人気の一品です。午後は、上質なケーキと自慢のドリンクで、ゆとりある時間をお過ごしください。

「THE C’s SKY BAR」について

モーニングセットケーキセット

店舗名 ：THE C’s SKY BAR（ザ・シーズスカイバー）

営業時間 ：18時00分～22時30分（ラストオーダー 22時00分）

場所 ：カンデオホテルズ大阪ザ・タワー17階 THE C's SKY DININGバーカウンターエリア

住所 ：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-1-27

利用条件 ：18歳以上のみ利用可能（未成年者入店不可）

※「THE C’s SKY BAR」のご予約は現在承っておりません。

■メニュー（一部）

ご好評をいただいているアルコールドリンクに、おつまみとの相性まで考え抜いたこだわりの日本酒を新たに揃えました。さらに、ノンアルコールドリンクもラインアップを拡充。気分や過ごし方に寄り添いながら、その日の一杯をお選びいただけます。

上質なおつまみとともに、心と身体をゆるめる“ととのい”の時間を洗練された大人の空間でお楽しみください。

チーズの盛り合わせ厳選3種のチョコレート■「THE C’s SKY BAR」オープン記念！ボトルキープサービスを開始

「THE C’s SKY BAR」では、お客様一人ひとりがよりパーソナルに、そして長く関係性を築ける場を目指し、ボトルキープサービスを導入いたしました。

お気に入りの一本を預けることで、訪れるたびに“自分の一杯”から始まる時間をご提供し、いつでも、自分の居場所のように感じられるバーを目指してまいります。

※一部ボトルキープ対象外の商品がございます。詳細は店舗スタッフまでお尋ねください。■カンデオホテルズ大阪ザ・タワーについて

カンデオホテルズ大阪ザ・タワーは、大阪のビジネス街である淀屋橋に位置し、1階から16階にオフィスや観光展望施設、18階から31階に客室が設置されているため、すべての客室から素晴らしい眺望を愉しむことができます。

カンデオホテルズ大阪ザ・タワーの特徴として、最上階である31階、地上127.462mの高さから絶景が一望できる「インフィニティ露天風呂」や、カンデオホテルズ初の「エグゼクティブバーラウンジ」を完備しています。

カンデオホテルズの“光り輝く”というコンセプトと地域の人々をおもてなしし、歓迎し、ともに文化を作っていく「地域共創型ホテル」を目指します。

■カンデオホテルズチェーンについて

カンデオホテルズのコンセプトは、“唯一無二の4つ星ホテル”です。それは単に高級な5つ星ホテルと手軽な3つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。

上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動を創造すること。私たちは、“唯一無二の4つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つCANDEO HOTELSは、滞在されるお客様がより光り輝くために存在します。



カンデオホテルズ公式Instagram：https://www.instagram.com/candeo_hotels/

THE C’s SKY DINING／THE C’s SKY CAFE／THE C’s SKY BAR公式Instagram：https://www.instagram.com/thecs_skydining_/

■会社概要

■株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

【住所】東京都港区新橋4丁目5番1号 アーバン新橋ビル7階

【代表】代表取締役会長兼社長 穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

【設立】2005年

【従業員数】571名

【URL】https://www.candeohotels.com/

【資本金】1億円

【事業内容】ホテル運営

■現在全国28店舗展開

■顧客満足度ランキングで第1位獲得

日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで第1位を獲得。2012年・2017年連覇を達成

■「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」

『ダイヤモンド経営者倶楽部』が発表した年間最優秀賞の「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞

■ギネス世界記録を保持

2024年7月、カンデオホテルズ大阪ザ・タワーのインフィニティ露天風呂が、「建造物内の最も高層階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」として、ギネス世界記録に認定