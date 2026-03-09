家電ブランド「Comfee′」、毎日の霜取りから解放する237L冷蔵庫を発売

日本美的株式会社

この冷蔵庫は、2026/2/10新発売の237Lのファン式冷蔵庫です。サイズは幅562×奥行き565×高さ1725mmのコンパクト設計で、限られたキッチンスペースにもぴったり収まります。スタイリッシュな外観は、お部屋のインテリアに自然と溶け込みます。タッチパネル操作と変温室付きで使い勝手が良く、最も重要なのは、省エネ基準達成率100%の優れた省エネ性能です。

たっぷり収納＆すっきり配置！3室独立の大容量冷蔵庫

冷蔵室114L・変温室33L・冷凍室90Lの合計237L。食材の分類保存がしやすく、限られたスペースにも収まるスリム設計（幅562×奥行565mm）です。

自由度抜群の収納設計！シーンに合わせてカスタマイズ

1段目の棚は上下逆さまにセット可能。高さの違う食材もすっきり収まります。ガラス棚は取り外し自由で、ケーキなどの背の高い食品もラクラク収納。限られたスペースを無駄なく使える、こだわりの収納設計です。

-18℃～8℃の変温室！1台で3役の便利設計

温度調整次第で冷蔵・冷凍・野菜保存が自由自在。ドリンクや肉類、果物まで、食材に合わせたベストな保存が可能です。

自動霜取りでお手入れラクチン！清潔冷気が食材を新鮮に

ファン式だから霜取りは一切不要。きれいな冷気が庫内を循環し、食材に霜がつくのを防ぎます。しなびやすい大葉も鮮度長持ち。手間いらずで、清潔感あふれる保存空間をキープします。

直感的タッチパネル！温度もモードも思いのまま

3秒押しで機能モードに切り替わり、直感的に操作できるタッチパネル搭載。温度設定もスムーズで、冷蔵・冷凍・変温室を簡単にコントロールできます。

心を込めたアイデア機能！毎日がもっと使いやすく

うっかり閉め忘れも安心のドアアラーム機能。庫内はLED照明付きで、食品が見つけやすい。本体は丸洗いOKでいつでも清潔に保てます。転倒対策ベルト付きで、地震対策もバッチリです。

薄型設計なのに庫内はゆったり！奥行428mmで出し入れラクラク

スリムな本体でありながら、庫内奥行は428mmを確保。大容量タイプのように奥に食材が詰まらず、スムーズに出し入れできます。

現在、Comfee公式Amazonストアで販売中です。

セール売価：42980円 14%OFF セールは2026/3/16まで

こちらからご購入ください：

ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ8CJCZC

ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ86ZLXN

COMFEE'について

Comfee'（コンフィー）は、シンプルな快適さと高い効率性を求める人々のための専用ブランドです。我々は本当に必要な機能だけを備えた製品の開発に注力し、お客様が求める価値を確実にお届けします。美的グループ（Midea Group）の卓越した製造技術、品質へのこだわり、顧客サービスを背景に、Comfeeは業界における最高基準を追求しています。

リンク: https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee(https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee)

Comfee公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/735C2C74-4330-4829-B688-F0C47C728726?ingress=2&lp_context_asin=B0FZ8CJCZC&lp_context_query=B0FZ8CJCZC&visitId=75a937d3-6572-4726-8db2-64830b164094&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/page/735C2C74-4330-4829-B688-F0C47C728726?ingress=2&lp_context_asin=B0FZ8CJCZC&lp_context_query=B0FZ8CJCZC&visitId=75a937d3-6572-4726-8db2-64830b164094&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)