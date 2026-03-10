【佐渡汽船】小木～直江津航路カーフェリー「こがね丸」3月20日運航再開

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社（本社：新潟県佐渡市、代表取締役社長：尾渡英生、以下「佐渡汽船」）

は、2026年3月20日（金祝）より小木～直江津航路カーフェリー「こがね丸」の運航を再開いたします。

当日は運航再開を記念して、下記の対象便乗船者全員に対して、粗品をプレゼントいたします。また、直江津港では上越市による横断幕での見送りを、小木港では佐渡市よる鬼太鼓の披露やサドッキーによるお出迎えを実施いたします。

いよいよ本格的な観光シーズンが始まる佐渡島。運航再開する小木～直江津航路の「こがね丸」をはじめ、佐渡汽船にて素敵な船旅をお楽しみください。

◆全員プレゼント

１．期 日 2026年3月20日（金祝）

２．対象便 直江津発 7：10便・14：00便

３．配布場所 直江津港改札口（お車の方は受付時にお渡しいたします）

◆直江津港イベント

１．安全祈願祭 1年の安全運航を祈願した安全祈願祭を行います

２．日 時 2026年3月20日（金祝） 13：25～

３．場 所 直江津港改札口横

◆小木港イベント

１．鬼太鼓・サドッキーによるお出迎え

２．日 時 2026年3月20日（金祝） 9：50～

３．場 所 小木港改札口前

◆観光情報・他

１．旅行商品「こがね丸で行く！日帰り黄金ツアー」

１.乗船と島内のバス、昼食がセットになったお得な日帰り商品です

２.昼食は大切に育てられた希少な佐渡牛の陶板焼きをご用意

３.3月20日（金祝）は、粗品をプレゼント

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/ougon2026/

２．宿泊型旅行商品「佐渡時間」

１.乗船と宿泊がセットになった個人向けフリープランです

２.オプションで車両航送、島内レンタカー、貸切観光タクシーの組み合わせ可能

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/sadotime2026/

３．「佐渡汽船レンタカー小木港店」

１.2023年オープンした佐渡汽船レンタカー小木港店

２.佐渡島はレンタカーが便利。気軽にレンタカーでGO

https://www.sadokisen.co.jp/rentacar/



4．「鼓童 佐渡宿根木公演（2026年）」

１.重要伝統的建造物群保存地区・宿根木に佇む「宿根木公会堂」で味わう特別な鼓童公演

２.期間：5月2日（土）～5月6日（水）

https://www.kodo.or.jp/performance/performance_kodo/56134

5．「無印良品の移動販売バス MUJI to GO」

１.3月21日（土）に佐渡に来ます

２.会場：エーコープ佐渡金井店駐車場

３.販売時間：11：30～15：00

https://www.muji.com/jp/ja/shop/046607/articles/events-and-areainfo/areainfo/1656414