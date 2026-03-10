生活者見立て通信#018「無理をしなくていい時代に“ちょっとだけ”無理をしたい生活者」を公開。

QO株式会社

リサーチとプランニングを手掛けるQO株式会社（代表取締役社長：恒藤優／本社：東京都中央区、以下「QO」）は、2026年3月10日に生活者見立て通信の第18回「無理をしなくていい時代に“ちょっとだけ”無理をしたい生活者」を公開しました。

生活者見立て通信は、主にマーケティングの戦略立案に関わる方々を対象に、世の中のトレンドや生活者インサイトを、QOのプランナー独自の「見立て」で解説し、マーケティング活動のヒントを提供するレポートです。

【概要】生活者見立て通信＃018「無理をしなくていい時代に“ちょっとだけ”無理をしたい生活者」

■着目した生活者動向：ゆるくて自由であるが故の不安の増大

今回の生活者見立て通信は「ゆるブラックな場（職場など）」に着目しました。

例えば職場における「ゆるブラック」とは、残業が少ないなど一見働きやすそうに見えるものの、成長の機会や新しいことに挑戦する場面が限られ、仕事を通じたやりがいや成長を感じにくい職場をネガティブに捉えたときに使われています*¹。

リクルートワークス研究所の調査によると、日々の仕事において「このまま所属する会社の仕事をしていても成長できないと感じる」に対して「そう思う（TOP2）」と回答した人が35.0％、「自分は別の会社や部署で通用しなくなるのではないかと感じる」では48.9％にのぼり*²、自己成長や未来への不安がうかがえます。

また、ツムラが実施した調査では、新社会人1,000人のうち67.4％が「負荷が低すぎてやりがいを感じられない職場は嫌だ」と回答しており、甘やかされる・ゆるすぎる職場は望んでいないことも明らかになりました*³。

■QOプランナーの見立て：自己効力感を取り戻す“プチ”ブラックな選択肢

QOプランナーは、これらの生活者動向を踏まえ、裏側にあるインサイトを読み取り、下記のように見立てています。

これは、過度な厳しさが取り払われた現代において、ぬるま湯のままでは物足りないと感じる生活者が、充実感や達成感を求め、自ら納得できる範囲での“ちょうどいい負荷”を求めているという見立てです。

昨今、短期集中型のスキル習得ブートキャンプなど、あえて負荷の高い環境に身を置くサービスが広がっている*⁴ことや、キャリア支援サービス「SHElikes」が会員20万人を突破した*⁵事例などからも、自ら納得できる環境で挑戦しようとする動きがうかがえます。

今回の見立てについて、QOが実施した検証調査*⁶では、学生やZ世代からの評価が比較的高く、共感度は学生で59.4％、Z世代で53.0％でした。自由回答においても、「このままで大丈夫かという漠然とした不安と、かといって昭和的な厳しさは嫌だという狭間にいる」など、共感の声がみられました。

■QOプランナーのコメント

今回担当した斉藤氏、寺西氏、木村氏、西川氏は、今回の生活者動向や裏側のインサイト、見立てについて以下のようにコメントしました。

「社会のホワイト化が進み、理不尽な厳しさや過度なプレッシャーは見直されてきました。一方で、「本気を出さなくても成立する毎日」の中で、どこか物足りなさや手応えのなさを感じる生活者も増えているように見受けられます。例えば、仕事に本気で向き合いたいという声に一定の共感が集まったり、将来の不安に対して明確な道筋を示すキャリア支援サービスへの関心が高まったりと、自分なりに本気を出せる場を求める動きもうかがえます。

生活者は、かつてのような理不尽なブラックさを望んでいるわけではありません。しかし、ぬるま湯のままでもいたくない。自ら納得できる範囲の「少しの無理」をさせてくれるような、 “プチブラック”な選択肢を求めることで、充実感や達成感を得たいと考えているのではないでしょうか。」

【担当者】斉藤 諒馬（Ryoma Saito）、寺西 成美（Narumi Teranishi）、木村 なみ（Nami Kimura）、西川 博（Hiroshi Nishikawa）

QO株式会社 アカウントマネージャー

斉藤 諒馬

マーケティング会社での販促領域や、リサーチ営業の経験を経て、2024年7月より現職。リサーチなどの手段問わず、顧客課題の解決をサポート。

QO株式会社 マーケティングプランナー

寺西 成美

市場実態の把握やインサイト抽出などのリサーチプランニングに加え、リサーチ手法の標準化と新しいリサーチソリューションの開発に取り組む。

QO株式会社 マーケティングプランナー

木村 なみ

主に生活者インサイト探索を通じたマーケティングプランニング戦略立案に従事し、グラフィックレコーディングの手法を用いたレポーティングにも取り組んでいる。

QO株式会社 マーケティングプランナー

西川 博

リサーチの川上から川下まで、手法もオンオフなど問わず経験し、ビジネス課題やマーケティング課題などを含む幅広いテーマに関与。

【QO株式会社 会社概要】

QO 株式会社は、人と社会のために問いを探究する、リサーチとプランニングの会社です。

博報堂のストラテジックプラニングの知見と、マクロミルのデータアセットおよびリサーチケーパビリティを掛け合わせたJV 企業として、マーケティング機会の発見、戦略策定、コンセプト開発、施策実行のPDCA まで一連のマーケティング活動に伴走します。

代表取締役社長：恒藤優

本社：東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル9F

設立：1965年6月

事業内容：リサーチソリューション事業、マーケティングプランニング事業

URL ：https://www.q4one.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

QO株式会社 広報室

MAIL：corporate.info@q4one.co.jp