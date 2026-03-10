【俳優×酒蔵コラボ】唎酒師・長内映里香さん提案、日本酒の新しい楽しみ方「ポンボール」シリーズより、平野釀造コラボ日本酒「ぐじょうろまん」3月20日発売

平野釀造株式会社

1873年（明治6年）創業の酒蔵・平野釀造株式会社（本社：岐阜県郡上市大和町 以下、平野釀造）は、俳優であり唎酒師としても活動する長内映里香さんとコラボレーションし、日本酒の新しい楽しみ方「ポンボール」に合わせた日本酒「ぐじょうろまん」を発売します。

「ポンボール」は長内さんが提案する、日本酒を炭酸で割って楽しむ新しいスタイルの飲み方。今回発売する「ぐじょうろまん」は、その楽しみ方に合わせて開発されたコラボレーション日本酒で、2026年3月20日に開催される平野釀造の蔵開きイベントにて販売を開始します。平野釀造公式ECサイトでは、2026年3月21日12時より販売を開始予定です。

日本酒の新しい楽しみ方「ポンボール」

「ポンボール」とは、俳優であり唎酒師としても活動する長内映里香さんが提案する、日本酒を炭酸で割って楽しむ新しいスタイルの飲み方です。

日本酒本来の香りや旨味を活かしながら、炭酸による爽やかな飲み口を楽しめるのが特徴で、日本酒に馴染みのない方でも気軽に楽しめるスタイルです。

食事とも合わせやすく、カジュアルに日本酒を楽しめる新しい飲み方として提案されています。

イベントや飲食店でも広がりつつある、新しい日本酒のスタイルです。

長内映里香 × 平野釀造 コラボ日本酒「ぐじょうろまん」

今回発売する「ぐじょうろまん」は、日本酒の新しい楽しみ方「ポンボール」で味わうことを想定して設計された日本酒です。

炭酸と合わせても味わいが崩れないよう、香り・甘み・酸味のバランスを意識して仕込みを行いました。

そのまま日本酒としても楽しめますが、炭酸と合わせることで、より軽やかで爽やかな味わいを楽しむことができます。郡上の地で醸される日本酒の魅力を、より多くの人に知っていただきたいという想いから生まれた一本です。

長内映里香さんコメント

「日本ならではの美味しいお水とお米で造られる日本酒をより身近に日本酒を楽しんでもらいたいという想いから『ポンボール』は誕生しました。

私が初めて郡上を訪れた際に、長良川の美しい情景と川沿いを走る電車に心奪われ、『ぐじょうろまん』のラベルになりました。長良川の軟水による優しい味わいが特徴で、強めの炭酸で割ることでその繊細な風味をより一層お楽しみいただけます。郡上のロマンを感じる一杯をぜひ。」

「ぐじょうろまん」のおすすめの楽しみ方「ポンボール」

「ぐじょうろまん」は、日本酒を炭酸で割って楽しむスタイル「ポンボール」で味わうことをおすすめしています。

ご自宅でも簡単に楽しめる飲み方として、以下の方法をご紹介します。

ポンボールの作り方- グラスに氷を入れる- 「ぐじょうろまん」を注ぐ- 炭酸水を1：1の割合で加える- 軽くステアして完成

炭酸を加えることで、日本酒の香りや旨味を残しながらも軽やかな飲み口となり、食事とも合わせてカジュアルに楽しむことができます。

日本酒に馴染みのない方でも気軽に楽しめる、新しい日本酒の楽しみ方です。

郡上産の米を使用した「ぐじょうろまん」は、炭酸と合わせても味わいのバランスが崩れないよう設計されています。

商品概要

商品名：ぐじょうろまん

品目：清酒

内容量：720ml

原材料名：米（郡上産）、米麹（郡上産）

アルコール分：16％

精米歩合：65％

製造年月：2026年3月

発売日：2026年3月20日

参考小売価格：2,420円（税込）

販売場所：平野釀造 蔵開きイベント

EC販売：平野釀造公式ECサイト（2026年3月21日12時より販売開始）

製造者：平野釀造株式会社

所在地：岐阜県郡上市大和町徳永164

【プロフィール】

長内映里香さん

長内映里香（おさないえりか）兵庫県出身。蜷川幸雄主宰「さいたまネクストシアター」を経て、数多くの舞台や映画、ドラマに出演。日本酒の魅力を広く伝えたいという想いがきっかけで唎酒師の資格を取得。これまでにプロデュース日本酒の発売、日本酒イベントの実施、日本酒YouTube、noteを通じてエッセイの発信など活動の幅を広げている。近年では、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、『イクサガミ』（Netflix）、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』、『栄光のバックホーム』に出演。FMヨコハマ『言ったもん勝ちだもん』（毎週火曜24:00～24:30）ではアシスタントMCとしてレギュラー出演中。

▽公式Instagram

https://www.instagram.com/erika_osanai

▽ポンボール公式Instagram

https://www.instagram.com/ponball_official

平野釀造株式会社

1873年（明治6年）創業の平野釀造株式会社は、岐阜県郡上市大和町に蔵を構える酒蔵です。

代表銘柄は「母情（ぼじょう）」です。

蔵のある大和町は「古今伝授の里」として知られ、清らかな水に恵まれた地域です。

平野釀造では、その名水を仕込み水をはじめ酒造りのすべての工程で使用しています。

地域の自然とともに歩む酒造りを大切にしながら、新しい発想や若い造り手の挑戦も取り入れ、日本酒の新たな可能性を探る酒造りにも取り組んでいます。

会社概要

会社名：平野釀造株式会社

所在地：岐阜県郡上市大和町徳永164

創業：1873年（明治6年）

公式オンラインストア：https://bojo.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/bojo_hiranojozo/

公式X：https://x.com/bojo_hiranojozo