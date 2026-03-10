株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治）は、ファーストブラザーズ株式会社（本社：東京都千代田区、東証スタンダード上場）がグループとして保有するホテルについて、同社による運営パートナーの検討の結果、新たな運営パートナーとして選定され、ホテルの運営受託に関する合意書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、当該ホテルは当社が展開する新規ホテルブランドの１号店となる予定です。

１．施設概要

施設名称：未定

所在地 ：神奈川県鎌倉市腰越3-1-7

延床面積：914.58平方メートル （276.66坪）

客室数 ：16室

付帯施設：レストラン、バンケット、セレモニースペース等

受託開始：2027年1月頃 （予定）

２．運営受託の背景

当社グループは、新規ホテル出店を成長戦略の重要な方針と定め、ホテル事業を中長期のビジネス成長の柱としています。今回運営を受託するホテルは、年間約1,600万人の観光客が訪れ※、国内外の旅行者から人気の高い鎌倉エリアに位置します。江の島にも近く、鎌倉観光の拠点にしやすい場所でありながら、喧噪を離れ、落ち着いたホテルステイが叶う環境は、国内外のレジャー客の獲得が見込めると判断し、運営受託に関する合意書の締結に至りました。

※鎌倉市プレスリリース「令和６年（2024年）鎌倉の延入込観光客数約1,594万人」

（https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2025/20250529.html ）

３．相手先概要

名称：ファーストブラザーズ株式会社（コード番号：3454 東証スタンダード）

所在地：東京都千代田区

事業内容：投資運用事業

企業サイト：http://www.firstbrothers.com/

４．今後の見通し

本件は2027年度の開業を予定しており、当期（2026年12月期）の業績に与える影響は軽微です。