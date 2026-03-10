ラルフ ローレン 表参道、20周年を祝う

ラルフ ローレン 合同会社

ラルフ ローレン 表参道は2026年３月31日にオープン20周年を迎えます。カルチャーの発信地として進化を続ける表参道エリアの中心で、ラルフ ローレンはメンズ、レディース、チルドレンに加え、ラルフズ コーヒーを併設し、ライフスタイルブランドとしての完成された世界観でタイムレスなアメリカン ラグジュアリーを体現し続けてきました。

街が移り変わる中でも揺るがないランドマークとして20年間変わらず佇むこのストアは、ニューヨークのアッパーイーストサイドでみられる伝統的で豊かな建築構造からインスパイアされ、約2,200平方メートル、2フロアから成ります。表参道ストアの扉を開けると広がるのはラルフ・ローレンが長年にわたり描き続けてきた美意識です。緻密に計算されたディスプレイは、単なるショッピングの場を超え、まるで私邸を訪れたかのような心地よさに包まれるでしょう。

本アニバーサリーではデザイナー、ラルフ・ローレンと、愛妻であり、ブランドのミューズでもあるリッキー・ローレンのスタイルをオマージュしたエクスクルーシブアイテム、そして日本の刺し子アーティスト集団、「SASHIKO GALS（サシコ ギャルズ）」とコラボレーションした、リミテッドバッグを展開します。ラルフ ローレン 表参道の20周年では、ラルフ ローレンのアイコンと日本の手仕事が出合い、次の時代へ向けたタイムレスなクラフツマンシップの物語を紡ぎます。

STORE INFORMATION

ラルフ ローレン 表参道

東京都渋谷区神宮前4-25-15 TEL: 03-6438-5800

不定休 11:00 ～ 20:00

*ラルフズ コーヒーのみ 月～木 10:00 ～ 19:00、 金～日、祝日 9:00 ～ 20:00

【エクスクルーシブアイテム】

デザイナー、ラルフ・ローレンと、愛妻であり、ブランドのミューズでもあるリッキー・ローレンのスタイルをオマージュしたエクスクルーシブアイテム。ラルフ ローレンのDNAが息づく唯一無二の逸品です。3月30日よりラルフ ローレン 表参道にて展開いたします。

左から 上段）すべてメンズ \508,200 \298,100 \1,485,000 \410,300 中段）すべてレディース \389,400 \356,400 \454,300 下段）両サイドメンズ \742,500 \727,100 \508,200 \679,800

【SASHIKO Bags】

このリミテッドエディションバッグは、日本の刺し子職人アーティスト集団、「SASHIKO GALS（サシコ ギャルズ）」によるアートワークが施されたテキスタイルを用い、イタリアで丁寧に仕立てられた、特別なバッグです。

今回登場したバッグは、デザイナー、ラルフ・ローレンの愛妻でありブランドのミューズでもあるリッキー・ローレンにちなんで名づけられた「リッキーバッグ」と、ラルフ・ローレン本人の名前が冠されたバッグ「ザ ラルフ」 の２種類。どちらもラルフ ローレンのDNAであるクラフツマンシップとタイムレスなエレガンスを体現しています。

ご縁のつながり意味する「七宝つなぎ」や「麻の葉」といった縁起の良いモチーフに加え、「SAHIKO GALS」の発祥でもある岩手県大槌町を連想させる「菱青海波（ひしせいがいは）」などの模様がコラージュされた絵柄は、手仕事により、ひと針ひと針丁寧に縫い込まれ、バッグの存在感をさらに強く印象付けるでしょう。

このバッグは、アメリカン ラグジュアリーと日本の職人技が融合し、伝統と芸術、そして文化が美しく響き合う、手仕事の結晶です。

SASHIKO GALS（サシコ ギャルズ）

サシコ ギャルズは、岩手県大槌町を拠点に活動する、40代から70代の女性を中心とした刺し子職人によるクリエイティブコレクティブ。

2024年3月11日に発足し、東日本大震災の復興支援を源流とする「大槌刺し子プロジェクト」から生まれた。

発足時15名だったメンバーは現在23名へと広がり、オリジンを大槌町としながらも、そこにとどまらず、東京など各地に新たなメンバーが加わっている。

日本の伝統技術である刺し子を“次の時代へつなぐ文化”として再解釈し、スニーカーや帽子、アートピースなど、素材やジャンルにとらわれない多様なプロダクトを制作。

熟練の手仕事によって新たな価値と創造性を生み出すその表現は、国内外のファッションやカルチャー領域をはじめ、さまざまな分野から高い評価を受けている。

サシコ ギャルズは、刺し子の技術・物語・精神性を未来へ受け継ぐ文化プロジェクトとして、手仕事による新たな価値を生み出し続けている。

【お客さまお問い合わせ】

ラルフ ローレン TEL: 0120-3274-20