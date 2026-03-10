ミラティブ、menu連動プロモーション第2弾を開始！デリバリーと配信を掛け合わせた新たな購買体験を創出

株式会社ミラティブ

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブ（本社：東京都目黒区 代表取締役：赤川隼一）は、menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」との連動プロモーション第2弾を、2026年3月9日（月）から開催したことをお知らせします。

本施策は、ミラティブグループがこれまでグループシナジーを活かして構築してきたプロモーションモデルを、ゲーム領域外の事業へ展開する取り組みです。第1弾では「ぶいきゃす」によるVTuberキャンペーンを実施。第2弾では、配信アプリ「Mirrativ」で培ってきたノウハウを活かし、アプリ内でのランキング施策やキャンペーン企画、公式SNSキャンペーンを組み合わせました。これらをリアルな購買と連動させることで、新たな購買体験へとつなげるプロモーションを設計しました。

第2弾は、アプリ「Mirrativ」でのライブ配信を通じて、視聴者と共に「menu」でのデリバリー体験を楽しむ、リアル連動型のプロモーションです。アプリ内でのクーポン配布およびコメントキャンペーン、獲得ポイントを競うランキング企画、さらにXを活用したSNSキャンペーンを実施します。SNSキャンペーンにより認知拡大を図るとともに、アプリ内企画を通じて「menu」の利用促進を後押し。配信者の「発信力」と視聴者の「熱量」を、実際の「注文」というアクションへ繋げることで、配信中の食事シーンをより楽しく、お得にする新しい購買体験を提供します。

この機会にぜひ本キャンペーンをお楽しみください。

■「ミラティブ×menuキャンペーン」概要

本キャンペーンは視聴体験の中に購買導線を設計した取り組みです。

ユーザーは、アプリ内告知で企画を認知し、特典やクーポン内容を確認することで参加動機を形成します。さらに、「コメントキャンペーン」や「配信者ランキング」を通じたリアルタイムのやり取りにより、一体感が高まり、“配信を楽しみながら活用できる”という体験価値が生まれます。

その結果、「今、みんなと一緒に注文してみよう！」とユーザーが自発的にクーポンを利用し、配信コミュニティ内で共有される体験へと広がります。

【クーポン配布&コメントキャンペーン】

本キャンペーンでは、期間中に利用できる「menu」クーポンを「Mirrativ」ユーザーへ配布します。クーポンを利用することでお得に注文できるだけでなく、期間中に配信内で「デリバリーはmenu」とコメントしたユーザーを対象に、プラットフォーム通貨であるミラティブコインを山分けでプレゼントします。

開催期間：2026年3月9日（月）17:00 ～ 3月22日（日）23:59

クーポン概要：1,500円（税込）以上の初回ご注文時にご利用いただける合計6,800円分クーポン

【配信者ランキング】

本企画では、コラボギフトスタンプなどランキング専用スタンプを複数用意。視聴者が対象ギフトを送ることで「ギフトポイント」が付与され、その累計ポイントに応じて配信者のランキングが決定します。

ランキング上位入賞者には、「menu」で利用できるクーポンをはじめ、Mirrativ内で使用できる称号を進呈します。

開催期間：2026年3月9日（月）00:00 ～ 3月15日（日）23:59

【SNSキャンペーン】

本キャンペーンでは、Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。Mirrativ公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストした方の中から抽選でギフトコードをプレゼントします。

Mirrativ公式Xアカウント：https://x.com/mirrativ_jp（@mirrativ_jp）

開催期間：2026年3月9日（月） ～ 3月22日（日）23:59

■menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なっています。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

■Mirrativとは

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。

スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、570万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。

iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ

※当社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）

株式会社ミラティブ概要

会社名：株式会社ミラティブ

所在地：東京都目黒区目黒2丁目10－11 目黒山手プレイス 8階

代表取締役：赤川隼一

設立：2018年2月9日

事業内容：ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」の開発・企画、ミラティブ広告事業、ライブゲーミング事業

東京証券取引所グロース市場上場（証券コード：472A）

URL：https://www.mirrativ.com/

コーポレートサイト：https://www.mirrativ.co.jp/

コーポレートX（旧Twitter）：https://x.com/Mirrativ_inc/highlights