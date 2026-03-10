でんぽっぽ、刺しゅう電報「華結」「菊結」を新発売

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）が提供する、KDDIグループの電報サービス「でんぽっぽ(https://www.denpoppo.com/)」※1（以下でんぽっぽ）は、刺しゅう電報「華結」「菊結」を2026年3月10日（火）より販売開始します。刺しゅう部分は巾着袋としてお使いいただけるため、ささやかながらも形に残る贈り物をお探しの方におすすめの電報です。

商品情報

弔電「菊結（きくゆい）」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZfzQYhBmuI8 ]- 祝電「華結（はなゆい）」牡丹や梅の花をモチーフにした刺しゅうを上品にあしらった祝電用台紙です。金糸を織り交ぜた繊細な刺しゅうにより、花々の重なりや奥行きを表現し、華やかさと落ち着きを兼ね備えたデザインに仕上げています。刺しゅう部分は巾着袋としても使用でき、祝儀袋や小物入れとして活用できます。

白を基調とした菊の刺しゅうに、やわらかな色味の花々と葉を添えた弔電用台紙です。繊細な刺しゅう表現により、穏やかで静かな印象を演出し、哀悼の想いを丁寧に伝えます。刺しゅう部分は巾着袋仕様で、数珠や袱紗（ふくさ）などを収める小物入れとしても利用できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/473_1_8049b0ff0fd432899ccb4953fcfe3d2a.jpg?v=202603100151 ]電報マナー・Ｑ＆Ａ

「でんぽっぽ」では、電報を送るタイミングや忌み言葉など、気になるポイントを公式サイトで解説しています。文例集もご用意しておりますので、ぜひ参考になさってください。

- マナー・Q＆A：https://www.denpoppo.com/ext/guide/manners/top.html- 文例集： https://www.denpoppo.com/denpoppo_example_list.html電報サービス「でんぽっぽ」の特長

「でんぽっぽ」は、多様化するニーズに応えるサービスを展開しています。

- 初めてでもわかりやすい使い方ガイド付きのWebサイトから気軽にお申込み可能- シーンにあわせ豊富な文例をサイトにご用意。スマートフォンやPCで簡単検索- 国内大手携帯電話各社※3のキャリア決済が可能- 全国当日のお届けが可能（14時までのお申込みで最短当日のお届け／一部を除く）- 最大400文字まで無料（Webサイトからお申込み）- 無料で利用できるインボイスに適応した「配達完了通知メール」サービス（Webサイトからお申込み）電報のお申込み方法

「でんぽっぽ」は、Webサイトと電話（「115番」※4、「専用フリーコール」(https://www.denpoppo.com/ext/contents/115.html)）からお申込みいただけます。

Webサイトをご利用のお客様は、「でんぽっぽ」公式サイト(https://www.denpoppo.com/)から、お申込みいただけます。14時までのお申込みで最短即日のお届けが可能です。当日中に配達をご希望の場合、東京23区や政令指定都市などは17時までの受付（有料オプション）で、当日配達が可能な「当日お急ぎ便」も利用いただけます※4。

※1.電報サービス「でんぽっぽ」は、特定信書便事業者が提供する電報類似サービスです。

※2.料金は、オプション込みとなります。また、本リリース発表時点の金額および、税率に基づく表記となります。電話でお申込みの場合は料金が異なります。詳細は、「でんぽっぽ」公式サイトの「お電話でのお申込み>料金体系(https://www.denpoppo.com/ext/contents/115.html)」をご確認ください。

※3. 「でんぽっぽ」のお支払いには、クレジットカード決済と、ケータイ3社のキャリア決済を利用いただけます。「au PAY（auかんたん決済）」、「d払い」、「ソフトバンクまとめて支払い」のほか、法人会員様は請求書払いや口座振替、KDDI電話料金と合算でのお支払いも利用いただけます。

※4. KDDIグループのお電話をご利用のお客様のみ115番にて電報受付が可能です。

※5. 配達時間や当日お急ぎ便の詳細は、「でんぽっぽ」公式サイトの「ご利用ガイド>お届けについて(https://www.denpoppo.com/ext/guide/otodoke.html)」をご確認ください。

・リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

