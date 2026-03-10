豪華声優陣のトークショーやゲーム試遊も！Com2uS、「AnimeJapan 2026」の現地プログラムを公開

株式会社 Com2uS Japan

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、2026年3月28日から29日まで東京ビッグサイトで開催される日本を代表するアニメイベント「AnimeJapan 2026」の出展ブースで開催する現地プログラムの公開をしたことをお知らせいたします。

2014年から毎年3月に開催されている「AnimeJapan」は、毎年10万人を超える来場者が訪れる世界最大級の総合アニメイベントです。

世界中のアニメ作品やアニメ関連のゲーム、玩具メーカーなどが出展し、新作発表や声優によるステージイベント、限定グッズ、ゲームの体験など、アニメを中心にさまざまなコンテンツが集まります。

Com2uSは「AnimeJapan 2026」にて、『桃源暗鬼 Crimson Inferno』と『ガチアクタ The Game (仮)』を中心に、声優ステージやフォトゾーンなどさまざまな参加型コンテンツを用意し、来場者の方々とのコミュニケーションを実施いたします。

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』も体験コーナーを中心に、さまざまな参加型イベントを実施いたします。

ブース内のイベントゾーンで、『桃源暗鬼』の世界観を再現したフォトゾーンなどで構成されたグッズミッションイベントに参加いただいた方には、イベントごとに記念グッズをプレゼントいたします。

また、PCで『桃源暗鬼 Crimson Inferno』ならではのダークファンタジーな世界観と、迫力あるアクションを実際に体験できる試遊コーナーも展開いたします。

特に、今回の試遊ではゲームだけに登場する特別なコスチュームのキャラクターたちもご覧いただける予定です。

『ガチアクタ The Game (仮)』は、メインキャラクターを務める声優たちが登壇する「ガチアクタ 声優 スペシャルトークショー」を実施いたします。

トークショーでは、「ルド」「リヨウ」「エンジン」の声を務めているキャスト3名が登壇し、キャラクターと作品の世界観についてトークを行います。

トークショーは、3月28日（土）に「リヨウ」役の花守ゆみりさんが、3月29日（日）には「ルド」役の市川蒼さん、「エンジン」役の小西克幸さんがそれぞれ登壇します。豪華声優陣たちの生のトークで会場に来られるファンの皆さまへ特別な体験をお届けいたします。

また、ブース内には、作品の世界観を表現したフォトゾーンやさまざまな体験型イベントも用意し、参加者には記念グッズのお渡しを予定しております。

Com2uSは、今回の「AnimeJapan 2026」の出展を通して、作品の個性を生かしたプログラムをお届けし、アニメ・ゲームファンの皆さまとの接点を広げ、グローバル市場での認知度をさらに強化していく計画です。

「AnimeJapan 2026」出展に関する詳細は、各ゲームタイトルやアニメの公式X、「AnimeJapan 2026」公式サイトをご確認ください。

■『桃源暗鬼』とは

「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）で人気連載中の漆原侑来による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。コミックス累計部数は500万部突破 、2023年6月に「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動。第一弾として舞台『桃源暗鬼』、第二弾としてTVアニメ『桃源暗鬼』、第三弾としてゲーム化が発表されている。

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C) Com2uS All Rights Reserved

■ガチアクタとは

奈落（底辺）から這い上がれ！

すべては「クソみたいな世界」を変えるために――！！

『ガチアクタ』は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、原作・裏那圭／graffiti design・晏童秀吉による講談社「週刊少年マガジン」にて2022年2月から連載を開始した作品。『ガチアクタ』は「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門でGlobal特別賞を受賞。裏那は『ガチアクタ』の構想を練る中、グラフィティデザインを取り入れることでより面白くなるのではないかと考え、グラフィティデザイナーである晏童秀吉の協力を得た。敵は「常識」「権力」「差別偏見」！

話題の激震漫画がついにアニメ化！2025年7月より2クール連続放送、第2期も制作決定！制作はアニメスタジオ ボンズフィルムが担当する。

(C)裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会