介護AI分野で3つの新サービス　AI介護記録、AIバックオフィス管理、DX・AI人材育成「CareTEX東京’26」で公開、セミナーも満員

介護現場がテクノロジーを導入・活用しやすい仕組みを提供する株式会社ソラジョウ（本社：広島県安芸郡府中町、代表取締役：北村 聡）は、介護現場で蓄積される情報を業務改善や経営判断に活かすための、AI活用型3サービスを同時リリースしました。

・介護記録を標準化し、意思決定に活かす

「N-SYSTEM-Care AI」

・バックオフィス業務を一元管理する

「かいごのやさしいアプリ屋さんAI」

・DX・AI推進人材を育成する

「やさしいDX・AI研修」

本サービスは、2026年2月25日～27日に東京ビッグサイトで開催された介護業界最大級の展示会「CareTEX東京’26」にて公開し、3日間で約160組の来場者様と対話、商品紹介セミナーも満員となるなど大きな反響を得ました。

■ 進むIT・AI導入と、成果につながらない現状

展示会ではDX・AIへの関心の高さがうかがえ、実際に、介護業界では人材不足を背景に、ITやAIの導入が進んでいます。一方で、導入しても業務活性化に繋がっていない事業所が60.4%というデータ*1 があります。

主な要因は、2つです。1つ目は、DX・AI推進人材の育成が十分に行われていないことです。実際に、DXに取り組んでいない企業が、DXへの知識不足（49.0%）とDX人材不足（37.9%）を理由として挙げています*2 。2つ目は、AI活用の土台が未整備であることです。AIは大量の情報の整理・分析を得意としますが、その性能はデータの質と蓄積量に左右されます。しかし現場では、記録の形式が統一されていない、情報が一元化されていないといった課題があり、AIを活かしきれていない一因になっています。

成果を生むには、テクノロジーを活用するための人材基盤と情報基盤の整備が不可欠です。

*1 出典：公益財団法人介護労働安定センター,「令和6年度『介護労働実態調査』結果の概要について」7. (1)ICT機器等・介護ロボットの導入状況

*2 出典：独立行政法人情報処理推進機構,「DX動向 2025」 1.2. DX の取組状況

■ サービス概要

１. 介護記録 × AI ―記録を標準化し、活用できる情報へ変える

・「AIケア記録」

入力された内容をAIが整理し、表現のばらつきを整えます。新人や外国人職員等、誰が入力しても一定の品質を維持できます。また、音声入力も可能です。

・「要約レポートAI」

蓄積された記録を自動要約し、用途や期間に応じた帳票や報告書を作成します。医師、ケアマネジャー、家族との共有に必要な情報を即座にまとめ、記録を経営判断やケア改善に活用できます。

いずれの機能も、AIへの指示（プロンプト）を事業所ごとに設定でき、運営方針を反映した要約結果へのカスタマイズが可能です。

２. バックオフィス × AI ―散在する業務情報を一元管理

人事・総務・経営管理などの情報を、介護事業者向けkintone*3 アプリ群で一元管理します。紙や表計算ソフトに分散していた情報や介護記録を集約し、AIで分析します。管理会計や人事評価・採用状況が可視化され分析が可能となり、意思決定の迅速化に繋げます。

*3 kintoneはサイボウズ株式会社のクラウドサービスです。

３. 人材育成 × AI ―DX・AIを使い続ける現場をつくる

前述の通り、DX推進には、DX・AI人材の育成も重要です。本研修は、介護・医療従事者を対象にDXを進める組織づくりやプロジェクト推進、kintoneアプリ開発等を体系的に学べます。少人数制でグループワークを中心とした、基礎から実践までを着実に習得できる内容です。現場で継続的にDXを推進できる人材の育成を行い、さらにIT・AI導入の成果に繋げます。

■ 今後の登壇予定

2026年3月14日(土)に大阪で開催される「次世代介護マネジメントフォーラム」に登壇します。業務改善と人手不足が同時に起きる構造を整理し、成功事例と失敗事例からチームで改善を進めるためのポイントをお話しする予定です。

■ 株式会社ソラジョウについて

「人を軸にAIとともに未来を」を掲げ、グループ会社で介護施設の（株）LILE THE STYLE（ライルザスタイル）での実践をもとに現場起点の介護DXを推進しています。同施設はkintoneを活用したDX事例を発表する「kintone AWARD 2024」に出場しています。

