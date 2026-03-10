【LINE MUSIC】本日3月10日（火）20時より、HANAメンバー生出演の1st Album『HANA』リリース記念スペシャル配信をLINE MUSICで生配信！

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社は、当社が運営する音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」（iPhone・Android対応）において、本日2026年3月10日（火）20時より、HANAの1st Album『HANA』リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSICを配信します。

本日20時より、BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 2024“No No Girls” から誕生したガールズグループHANAの1st Album『HANA』リリースを記念したスペシャル配信「HANA 1st Album『HANA』リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSIC」を、LINE MUSICアプリにて生配信します。本配信は、LINE MUSICアプリからどなたでも無料でご覧いただけます。本配信では、LINE MUSIC公式Xで事前募集したHANAへの質問にメンバーが回答するほか、1st Album『HANA』にまつわるエピソードトークなど、ここでしか見られないスペシャル企画をお届けします。さらに、配信翌日より期間限定で、1st Album『HANA』に収録された「ALL IN」をLINE MUSICアプリで再生すると、生配信後のオフショットが見られる企画も予定しております。詳しくはLINE MUSICの公式Xでお知らせします。

■「HANA 1st Album『HANA』リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSIC」配信概要

配信タイトル：HANA 1st Album『HANA』リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSIC

配信日時：2026年3月10日（火）ティザー：18:00～ / 配信：20:00～

配信アプリ：「LINE MUSIC」アプリ

出演者：CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI 、MOMOKA、KOHARU、MAHINA

特設サイト：https://music.line.me/top/news/260303/001

※多くのアクセスが予想されます。LINE MUSICアプリのインストール、LINEログインは配信開始1時間前までにお済ませください

<視聴方法>

本配信は、LINE MUSICアプリをダウンロードし、LINEアカウントでログインを行うことで誰でも無料でご覧いただけます。

1. LINE MUSICアプリをダウンロード

iPhoneの方はこちら：https://apps.apple.com/jp/app/linemusic/id966142320

Androidの方はこちら：http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.linecorp.linemusic.android

既にアプリをお持ちの方も必ず最新版にアップデートをお願いします。

推奨環境 OS：Android 8.0以降 / iOS 12.0以降

2. LINE MUSICアプリトップページのバナーをタップ

3月10日（火）18:00以降にLINE MUSICアプリトップページに専用バナーが掲出されます。

3. 配信を視聴する

配信開始まではティザー映像が流れています。当日は多くのアクセスが予想されるため、20:00前には動画プレイヤーを起動しておくことをおすすめします。

<配信に関する注意事項>

※配信は放送配信（リニア放送）のため、一度視聴を停止してしまうと、視聴を再開するまでの間に流れた映像は見ることができません。また、途中から視聴した場合はその時点からのライブ配信となります。巻き戻しての再生はできませんのでご了承ください

※配信を視聴する際は大容量のデータ通信が予想されるため、Wi-Fi環境下での再生を推奨します

※インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れや遅れ、配信の一時中断・途中終了の可能性がございます

※お客様のインターネット環境に伴う閲覧の不具合に関しての責任は負いかねます

※配信視聴中にお使いのオーディオ機器（イヤフォン、ヘッドフォン）の再生/停止ボタンを利用すると配信ではない音声が再生されてしまいます。配信に対しての再生/停止に関してはLINE MUSIC上で操作をしてください

■楽曲紹介

HANA 1st Album『HANA』

https://lin.ee/jLV1thW/lnms

