人気イラストレーターが「誕生花」をテーマに描き下ろす「giftee(R)」オリジナルスマホ用壁紙カレンダー「おくりものカレンダー2026」配布中

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉)は、eギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」にて、オリジナルスマホ用壁紙カレンダー「おくりものカレンダー2026」の配布を開始いたしました。昨年度の好評を受け、2026年は「誕生花」をテーマに展開。人気イラストレーターが誕生花をイメージして描き下ろしたイラストを、スマホ用壁紙カレンダーとして毎月1日に特集ページにて無料配布いたします。イラストは、カレンダー配布と同タイミングでカードデザインにも追加され、ギフトカードとして大切な方への贈り物に添えることも可能です。花言葉に込められた意味とともに、キモチを伝える新しいギフト体験を提案します。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

■「おくりものカレンダー2025」振り返り

日常の「ささやかな記念日」が、気軽なギフトのきっかけに

「giftee(R)」では、誕生日やシーズナル・ライフイベント以外にも、日々の「〇〇の日」をきっかけとした気軽なギフトシーンを提案しており、その一環として昨年は「おくりものカレンダー2025」を展開。その月のとある記念日にちなんだデザインのオリジナルのスマホ用壁紙カレンダーとカードデザインを毎月1日に提供し、特集ページでおすすめギフトをご紹介しました。SNS上では「今日は『〇〇の日』だからギフトを贈った」というユーザーの投稿が複数見受けられ、日常にギフトを取り入れる新しい習慣の広がりを確認できました。また、「おくりものカレンダー2025」企画で公開したデザインのうち、3月に公開した「さくらの日」のカードデザインが最も多く選ばれ、季節感や「花言葉」に込められた意味を重視するユーザーの傾向が見られました。

■「おくりものカレンダー2026」のテーマは「誕生花」

2026年の「おくりものカレンダー」は「誕生花」をテーマに、毎月1日にオリジナルのスマホ用壁紙カレンダーを特集ページで無料配布いたします。毎月のデザインは1年を通じて人気イラストレーターがリレー形式で、その月の誕生花とその「花言葉」をイメージして描き下ろし、特集ページではそれぞれの花言葉の意味もあわせてご紹介。イラストは、カレンダー配布と同タイミングでカードデザインにも追加され、通年でご利用いただけます。

■ 誰かにキモチを贈りたくなる。「おくりものカレンダー」

誕生日やクリスマスなど、特別な日だけでなく、ふだんからもっと気軽にギフトを贈りあえたら、相手だけでなく自分も、きっとうれしい。

「giftee(R)」は、あなたの背中をそっと後押しできるように、「おくりものカレンダー」をお届けします。

このカレンダーが、キモチを伝えたり、誰かを思い出したりするきっかけになりますように。

特集ページ：https://giftee.com/announcements/669

■ 2026年3月は「チューリップ」をピックアップ

チューリップの花言葉は、「愛」にまつわるポジティブなメッセージが多く、相手を大切に想う気持ちや、感謝を伝えるのにぴったりなお花です。中でも11本分のチューリップは「最愛の人」という花言葉を持っています。

暖かい春が始まる3月、大切な方の新たなスタートを応援するギフトにはもちろん、ホワイトデーのギフトにも、こちらのカードを添えてキモチを届けてみてくださいね。

▼3月のイラストレーター

福岡 麻利子

京都市在住。インテリア雑貨店勤務のグラフィックデザイナーを経て、フリーランスのイラストレーターとして活動中。

手描きの風合いを感じる線や着彩で、広告、雑誌、Web、パッケージ、ペーパーアイテム等、日々の暮らしをやさしく彩るイラストレーションを手がける。

公式サイト：https://fukuokamariko.com/

■ 1月は「スイートピー」、2月は「梅」

1月は「門出」「優しい思い出」といった花言葉を持つ「スイートピー」、2月は「忠実」「優美」「気品」「澄んだ心」といった花言葉を持ち、春の訪れを告げるお花として愛される「梅」をピックアップし、ニシイズミ ユカさんにイラストを描き下ろしていただきました。

▼1・2月のイラストレーター

ニシイズミ ユカ

静岡県浜松市出身。東京都在住。テキスタイルとファッションのデザイナー経験を活かし、人物のイラストを中心に描く。化粧品などのパッケージや広告のイラスト制作を手がける。自身初のコミック&イラスト集『私の好きな喫茶店で』(KADOKAWA)が全国の書店で発売中。

Instagram：https://www.instagram.com/shirokumaizm/

おくりものカレンダー取得方法

特集サイト(https://giftee.com/announcements/669)にアクセスし、カレンダーの画像を長押し(スマートフォンの場合)や右クリック(PCの場合)して保存いただけます。また、カレンダーの画像をタップして、モチーフになった記念日やおすすめのギフトをご覧ください。

ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。

▼3つの交換方法

