スマートニュース、2026年春の「クーポン祭」を3月10日（火）より開催

世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、ニュースアプリ「SmartNews」において、2026年3月10日（火）より期間限定の「クーポン祭」を開催いたします。本キャンペーンでは、人気ブランドの無料引換券や最大15%OFFの割引クーポンのほか、10種類以上のポイントに交換できる「スマニューポイント」が当たるなど、春の暮らしを彩る多彩なおトクをお届けします。

総計1000万本以上の当選数をご用意した本キャンペーンでは、ユーザーの皆様の春の新生活を応援するため、セブン-イレブン、ローソン、ケンタッキーフライドチキンといった日常の「食」を彩るブランドから、Qoo10、Trip.comといった「買い物・旅行」を支えるサービスまで、計6ブランドの豪華ラインナップをご用意しました。

当選するまで毎日参加可能！注目のラインナップ（一部抜粋）

期間中、スマートニュースのアプリ内「クーポンチャンネル」にて、以下の商品の無料引換券や割引クーポンが当たる抽選に参加いただけます。

- スマニューポイントが毎日当たるチャンス！・国内の主要な10以上のポイント・リワードサービスに交換できる「スマニューポイント」(https://about.smartnews.com/ja/news/2412.html)を抽選でプレゼント。自由度の高いポイントで、春の毎日をサポートします。- コンビニの人気スイーツ＆定番ホットスナック□セブン-イレブン： イタリア栗のモンブラン 8層仕立て、つぶあんたっぷり豆大福、スイーツ50円引きクーポン□ローソン： 【お持ち帰り限定】からあげクン対象4種いずれか1つ（税込278円）無料引換券- 家族や友人と楽しめる贅沢メニュー□ケンタッキーフライドチキン： オリジナルチキン10ピースバーレル□サーティワン アイスクリーム：レギュラーシングルギフト券- ライフスタイルを豊かにする高還元クーポン□Qoo10： カートクーポン15%OFF（最大1,000円引き）□Trip.com： ホテル15%OFF、航空券5%のクーポン

旅行や買い物に！「もれなくもらえる」クーポンも同時配布

抽選に加え、以下のクーポンを利用者全員にプレゼントいたします（※1）。春休みやGWの旅行、新生活に向けたスキンケア・コスメのお買い物にぜひお役立てください。

- Trip.com： ホテル予約最大10%OFF（新規ユーザー限定）を含む、ホテル・航空券割引クーポン ※2- Qoo10： medicube (メディキューブ)、Anua (アヌア)、d'Alba (ダルバ) の公式ショップで使えるSmartNews限定クーポン

※1 ブランドごとに割引率や適用条件が異なります。詳細はSmartNewsアプリ内のクーポン利用規約をご覧ください。※2 新規・既存ユーザー、および宿泊・航空券ごとに割引率が異なります。

キャンペーン概要

- 期間： 2026年3月10日（火）11:00 ～ 3月27日（金）23:59- 参加方法： SmartNewsアプリの「クーポンチャンネル」へアクセス。対象バナーをタップして抽選に参加、またはクーポンを取得してください。詳細は、各ブランドの規約をご覧ください。- 対象ブランド： Qoo10、ケンタッキーフライドチキン、サーティワン アイスクリーム、セブン-イレブン、Trip.com、ローソン（五十音順）- SmartNews「クーポンチャンネル」ページリンク・https://l.smartnews.com/p-7hvHVDXO・※新規ユーザーはSmartNewsアプリダウンロードページへご案内します

2026年は「おトクが止まらない」1年に

スマートニュースでは、ユーザーの皆様の毎日をより豊かに、より便利にサポートするため、今後も継続して「クーポン祭」を開催予定です。

季節ごとのニーズに合わせた豪華ブランドとのコラボレーションを順次展開してまいります。日常のちょっとした楽しみから、特別な日のための贅沢まで、スマートニュースがお届けする今後のキャンペーンにぜひご期待ください。