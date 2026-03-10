【国際女性デー・意識調査】有楽町で850名の本音を可視化

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、3月8日の「国際女性デー」に先立ち、2026年3月6日（金）に東京国際フォーラムにて街頭啓発イベントを実施いたしました。当日は用意した1,000束のミモザブーケを配布し、働く人々への感謝を伝えると同時に、「自分らしく働く」をテーマにしたアンケート調査を行いました。一人ひとりの異なる実感が浮き彫りに。

■ イベント実施の様子：有楽町の街がミモザイエローに

当日は天候にも恵まれ、11:00の開始直後から多くのビジネスパーソンや近隣を訪れた方々にお立ち寄りいただきました。ランスタッドのスタッフより、国際女性デーのシンボルで感謝と敬意の象徴であるミモザのミニブーケを街行く方々に配布。大変ご好評をいただき、用意した1,000束は予定終了時間になる前に配り終える結果となりました。

■ 街頭アンケート結果：約7割がポジティブな回答をするも、シールの位置はばらつく結果に

会場では、「日本は女性が活躍できる国になったか？」および「心地よく働けて（日々過ごせて）いるか？」の2軸で投票いただく意識調査を実施し、合計850名の方々に回答をいただきました。単なる4つの選択肢から回答を選ぶのではなく、シールを置く位置にも悩みながら回答する方が多く、一律ではない本音が見える結果となりました。

「ポジティブな期待」と「静かな停滞」の共存

最も多くのシールが集まったのは「社会は活躍できる国になり、自分も心地よい」というエリアでしたが、注目すべきは他の象限への広がりです。「社会は変わったが、自分自身の居心地はまだ」と感じている層や、逆に「社会全体には懐疑的だが、自分の周辺環境には満足している」という層など、「女性活躍」という一言では括れない実態が可視化されました。

シールのばらつきが表す「個」に向き合う必要性

シールのばらつきは、企業が提供すべきサポートが「一律の制度」から、個々の状況に合わせた「Equity（公平性）」へとシフトすべきであることを示唆しています。社会や制度への期待値や自身の満足度にも個人差があり、この「ばらつき」がこれからのED&I推進における重要なヒントかもしれません。

■ ランスタッドの取り組み：女性管理職比率は29.4％へ向上

ランスタッドでは、誰もが「自分らしく働く（Working Right）」を実現できる公平な社会づくりを目指し、自社におけるEDI&Bの推進にも注力しています。その成果として、2026年2月末時点の女性管理職比率は29.4％（前年：29.1％）となり、前年を上回る実績を記録しました。今後も、すべての従業員がその能力を最大限に発揮できる環境整備を継続してまいります。

■ 3月13日には社員向け国際女性デーイベントを開催

本イベントの熱気をつなぎ、ランスタッド社内では3月13日（金）に、ジェンダーERG（従業員リソースグループ）主催の国際女性デー記念イベント「Give to Gain ～支え合い、ともに成長する～」を開催いたします。女性管理職とその上司によるスペシャルトークや全国拠点中継を通じ、組織全体でDEI＆Bの推進をさらに加速させていきます。

■ 「自分らしく働く」を応援するメッセージを公開中

当日配布したミモザのブーケには、すべての人が自分らしく輝けるキャリアを応援するメッセージを添えたQRコードを添付いたしました。QRコードのリンク先では、ランスタッドのキャリア情報サイト「キャリアハブ」にて、国際女性デーを記念した特別ブログ記事を公開しています。

女性のキャリア形成におけるヒントや、一歩踏み出すためのマインドセットなど、自分らしい働き方を実現するためのエッセンスをまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。

【国際女性デー特別記事：自分らしく働くためのキャリアヒント】

https://www.randstad.co.jp/careerhub/career/20260305.html(https://www.randstad.co.jp/careerhub/career/20260305.html)

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

セクターを超えた協働を推進する企業を評価する「レインボー」認定も3年連続受賞（2025年11月）

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

