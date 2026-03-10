ユニ・チャーム3年連続で「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に認定

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に3年連続で認定されたことをお知らせします。

■「健康経営優良法人認定制度」とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営※1を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」を社会的に評価する環境の整備を目的としています。

※1 「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

■当社「社員の健康維持・増進と生産性の高い働き方」の主な取り組み

＜健康維持・増進に向けた取り組み＞

・健康診断受診率100％の継続

社員の健康管理を支援するため、定期健康診断の必須項目に加え、国が推奨するがん検診、肺機能検査、腹部超音波検査、眼底・眼圧検査など、人間ドック並みの検査を実施し、2009年度以降、受診率100％を維持しています。

・女性の健康支援

2007年より乳がん検診や子宮頸がん検診を全額会社負担で実施しています。さらに2024年からは、福利厚生制度として卵子凍結保管受託サービス「卵子凍結あんしんバンクTM」※2を導入しています。

・ヘルスリテラシーの向上

2011年より開始した「メンタルヘルス研修」は、毎年全社員が受講し、受講率100％を継続しています。また、2023年から3年連続で「更年期の健康教育」を実施するなど、メンタルヘルスや加齢に伴う健康課題への理解を深める取り組みを進めています。

・身体機能の把握とケア

体力測定会や体組成測定会を通じて、「自分の体を正しく把握する」機会を提供しています。また、あん摩マッサージ指圧師による施術や、専門のストレッチトレーナーによる対面とオンラインでのハイブリッド型のストレッチ会も定期的に実施しています。

※2 「卵子凍結あんしんバンク(TM)」はセルソース株式会社の商標です

＜自律的で生産性の高い働き方の実現＞

・柔軟な働き方の推進

コアタイムのない「フレックスタイム制度」や「リモートワーク制度」※3を導入しています。また、「副業制度」※4や「キャリア形成支援制度」※5、退職後5年以内の再雇用を可能にする「キャリアリカバー制度」を通じ、社内外での経験を個の成長と組織の活力につなげています。

・休息とリフレッシュの促進

「インターバル勤務」※6の徹底に加え、有給休暇とは別に年3日付与されるフレックスホリデーなどにより、心身のリフレッシュを図っています。

・育児介護支援と両立

「ムーニー育児参加休暇」※7等の活用により、男性の育児休業取得率100％を達成しました。また、保育施設向け紙おむつ定額サービス「手ぶら登園(R)」の利用料金の全額会社負担や、介護が必要な社員を対象に、完全在宅や短日勤務を選択できる「ライフリーフレキシブルワーク制度」など、多様なライフスタイルに合わせた働き方を支援しています。

・多様性を尊重する組織づくり

「同性パートナーシップ制度」※8の導入や、アンコンシャスバイアス勉強会(受講率100%)の継続開催により、互いを尊重し能力を最大限発揮できる職場風土を構築しています。また、障がい者活躍推進の国際イニシアチブ「The Valuable 500」への加盟等を通じ、誰もが自分らしく働ける環境を整備しています。

※3 原則週2日まで、自宅など仕事に集中しやすい環境で終日勤務ができる制度

※4 異なる環境で新たなスキルや専門性を身につけ、能力を発揮する機会や人脈を広げる機会を増やし社員のさらなる成長を支援する制度

※5 「キャリアチャレンジ制度」のほか、「グローバルインターンシップ」「社内インターンシップ」「リクリエイト制度」など

※6 勤務終了から翌日の勤務開始までに、原則12時間、最低10時間以上の休息時間を確保する制度

※7 子どもの生後8週間以内に、男性社員が最長5日間の特別休暇（有給）を取得できる制度

※8 同性パートナーも配偶者として各種人事制度を適用する制度