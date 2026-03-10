Hakuhodo DY ONEおよびタイ・インドネシア・ベトナム・台湾の各社でGoogle Partners プログラム最上位「2026 Google Premier Partner」認定獲得

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）と、当社のグループ会社であるDAC ASIA PTE. LTD.（本社：シンガポール、Managing Director：大丸充雄、以下 DACアジア）傘下の「I-DAC (BANGKOK) Co., Ltd.」、「PT Daniswara Amanah Cipta (i-dac Indonesia)」、「I-DAC Vietnam Co., Ltd.」、および台灣迪艾思股份有限公司（本社：台灣台北市、CEO：佐藤直亮、以下 台湾DAC）は、Google Partners プログラムにおいて「2026 Google Premier Partner」に認定されましたのでお知らせいたします。

「2026 Google Premier Partner」は、Google 広告アカウントを管理する広告代理店または第三者企業を対象としたプログラムで、Google 広告で最大限の成果を上げビジネスの成長を促進していると認められた企業がパートナーとして認定されます。Google Partnerの要件を満たし、かつパートナーの上位3%にランクインした企業に与えられるもので、本プログラムの中で最上位にあたるステータスです。

このたび、Google 広告分野における高度な専門知識やパフォーマンス、クライアントのビジネス支援などの実績が評価され、国内ではHakuhodo DY ONEが、グローバルではタイ・インドネシア・ベトナムのi-dac3社が2025年から引き続き認定を受けました。また、今回台湾DACも同様に認定獲得しました。

＜当社グループの認定企業・Google Partnersプロフィールページ＞

・Hakuhodo DY ONE

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/6442539500

・I-DAC (Bangkok) Co., Ltd. (i-dac Bangkok)

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/3942675733

・PT Daniswara Amanah Cipta (i-dac Indonesia)

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/9913558245

・I-DAC Vietnam Co., Ltd. (i-dac Vietnam)

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/9675191596

・台灣迪艾思股份有限公司（台湾DAC）

https://partnersdirectory.withgoogle.com/partners/9710132382

Hakuhodo DY ONE、i-dacおよび台湾DACは、Google Premier Partnerとして、Googleの提供する広告プラットフォームにおける効果的なマーケティング活動の支援に一層取り組んでまいります。

以上

＜DAC ASIA PTE. LTD. （DACアジア）について＞

代表者 ： Managing Director 大丸充雄

本社所在地 ： 1 Keong Saik Road Singapore 089109

設立 ： 2012年5月

事業内容 ： 東南アジア地域でのインターネット広告の戦略立案、事業開発、市場リサーチ、

グループ各社のアジア進出支援

＜台灣迪艾思股份有限公司（台湾DAC）について＞

代表者 ： CEO 佐藤直亮

本社所在地 ： 台北市松山區復興北路363號2樓

設立 ： 2016年8月1日

事業内容 ： 台湾におけるデジタル広告事業

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp