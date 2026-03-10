【東京ステーションホテル】乾杯シャンパーニュと記念写真で祝う「母の日ランチ＆ディナー」 感謝の気持ちを、美食のひとときに込めて

日本ホテル株式会社

東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）では、メインダイニングのレストラン ブラン ルージュにて母の日のお祝いにふさわしい特別プランを5月1日（金）より提供いたします。華やかなシャンパーニュでの乾杯とともに、シェフが手がける至極のフランス料理をゆったりとご堪能いただけます。お食事の後には、スタッフによるご家族での記念撮影を。お写真は当日お渡しいたしますので、思い出としてぜひお持ち帰りください。



ブラン ルージュが位置する駅舎の最南端は、ホテル開業当時の1915年からお食事を提供し続けてきた歴史ある場所で、形を変えながらたくさんの人々の笑顔を見届けてきました。大切な日にこそブラン ルージュで、記憶に残るひとときをお過ごしください。

>>母の日におすすめのまとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/Mothersday)

ブラン ルージュ 母の日プラン

期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

時間：11:30～15:00（L.O.14:00）| 17:30～21:00（L.O.20:00）

場所：レストラン ブラン ルージュ

料金：ランチ 15,000円 ディナー 19,000円（消費税・サービス料込み）

メニュー：

〈ランチ〉 乾杯シャンパーニュ&記念写真付き

・シェフからのはじまりの一品

・サーモン〈静岡〉

・御種人参〈福島〉 ブイヨンスープ

・伊佐木〈神奈川/高知〉 春野菜〈東京/千葉/神奈川〉

・メインディッシュ

仔羊〈オーストラリア/ニュージーランド〉

黒毛和牛ロース（+\1,500）

・デザート

・コーヒー または 紅茶

・小菓子 和三盆フィナンシェ ほか3種

〈ディナー〉 乾杯シャンパーニュ&記念写真付き

・シェフからのはじまりの一品

・毛蟹〈北海道/オホーツク〉 キャヴィア〈フランス〉 ホワイトアスパラ

・御種人参〈福島〉 ブイヨンスープ

・鮎並(あいなめ)〈青森/神奈川/高知〉 春野菜〈東京/千葉/神奈川〉

・いわて牛ロース〈岩手〉

・デザート

・コーヒー または 紅茶

・小菓子 和三盆フィナンシェ ほか3種

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://bit.ly/mothersday_br) | 公式予約サイト(https://bit.ly/mothersday_br_yoyaku) | 03-5220-0014（直通11:00～20:00）

※画像はイメージです。

※食材の入荷状況等の理由により予告なく内容が変更されることがございます。

百余年の歴史を感じる体験をプレゼント！

東京ステーションホテル宿泊ギフト券

ご両親様への感謝の気持ちをこめた贈り物として、東京ステーションホテルで過ごす記憶に残るひとときをプレゼントされてはいかがでしょうか。丸の内側の景観をご覧いただける客室は、縦長窓と調和するレイアウトで、落ち着きのある空間です。翌朝はゲストラウンジ〈アトリウム〉の朝食ブッフェをお楽しみください。

客室タイプ：パレスサイドスーペリアツイン（40m2） 1室1泊2名様

料金：120,000円（朝食、税金・サービス料、宿泊税込み）

※詳細・購入：公式オンラインショップ(https://tokyostationhotel.shop/) | 東京ステーションホテル宿泊ギフト券(https://bit.ly/giftcert_stay_ec)

想いを言葉にして贈るなら・・

メッセージカード＆ボックスセット

大切な方へのご挨拶や、ギフトに添えるひと言など、贈る側の思いやりがカードを通してそっと伝わる。そんなあたたかな瞬間をお届けできたらという想いを込めました。気持ちを伝えるひと工夫として、ぜひご活用ください。

内容：駅舎が描かれたメッセージカード、小封筒×各5 枚、カードと同デザインのイラストレーションボックス(ホテル外観 南側)

サイズ：二つ折りメッセージカード（128×90mm）、小封筒（148×92mm）、ギフトボックス（165×110×25mm）

価格：1,200円

※詳細・購入：公式オンラインショップ(https://tokyostationhotel.shop/) | メッセージカード＆ボックスセット(https://bit.ly/messagecard_box_ec)

ブラン ルージュ東京ステーションホテルブラン ルージュ Blanc Rouge

2012年の東京ステーションホテルのリニューアルオープン時に誕生したメインダイニング。シェフが織りなす料理は、ヌーベルキュイジーヌ ジャポネフレンチ デギュスタシオン。シグネチャーコースには20品目以上の食材を用い、一皿で海の幸と大地の恵みが共演するデギュスタシオンコースを提供しています。フランス料理の技法で伝統を守りつつ、日本全国の食材や食品を自ら足を運び、積極的に取り入れることで、モダンなアレンジを加えています。四季を感じていただけるようメニューはおおよそ2ヵ月ごとに変更、更なる美食を求める方に賞味会も開催しております。半円形に大きな窓を配した空間は白を基調としたエレガントな設えで、一部の窓からは東京駅を行き交う列車を眺めることができます。個室は3室完備しており、記念日や接待など用途に応じてご利用いただけます。シェフソムリエがセレクトした、東日本を中心に国産をはじめ、各国のワインを約1,200本取り揃えております。

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyostationhotel/