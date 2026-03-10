「アセドロン」デビュー以来2年で累計出荷枚数300万枚を突破！2026年は、ブラジャーとTシャツが新登場！

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下グンゼ）は、2024年の発売以来、前年比150％伸長の「アセドロン」から、更なる汗の未充足ニーズにアプローチする新商品「ブラジャー」と「Tシャツ」を発売いたします。「アセドロン」は、2年連続、数々のヒット賞を受賞し、2026年2月には累計出荷枚数300万枚を突破いたしました。この度の新商品も、年々厳しく、長引く猛暑・酷暑でうんざりする汗悩みに、独自の機能性で解決に挑みます。

■累計出荷枚数300万枚突破

2024年3月にデビューし、わずか半年で累計出荷枚数80万枚、同年末には早くも100万枚の大台に達し、2025年7月には200万枚と破竹の勢いで倍増。年々厳しさの増す夏の汗悩みに実感の声を多数いただき、この度、発売以来約2年で300万枚に到達したことをお知らせいたします。

■新登場「アセドロンブラ」「アセドロンTシャツ」

デビュー以来、多くの実感、期待の声をいただく「アセドロン」シリーズ。ソーシャルリスニングによってお客様のお悩み解決に挑戦し続ける同シリーズから、2026年は外出中に着替えることが難しいブラジャーの汗悩み、カジュアル化の浸透によってビジネスシーンでも多く使われるようになったTシャツの汗悩みにフォーカスし、『肌離れ性』の追求によって、肌への張りつき感を軽減する新商品「アセドロンブラ」「アセドロンTシャツ」を発売いたします。Tシャツは肌離れ性に加え、特殊な構造で汗ジミが分かりにくい機能も付加、体感も外観も両立します。

■『アセマトペ』にご注目！新CM公開「その、うんざりアセ、ドロン。」

今回の新CMでは、うんざりするブラジャーやTシャツの汗による不快、その予兆、瞬間を独自の『アセマトペ（アセとオノマトペの造語）』で表現。“とぅー”と流れる汗、“べったぁー”と張りつく汗をリズミカルに挿入し、汗の不快モーメントを想起しやすく、そんな時に試してほしい商品であることを直感的に伝えるCMとして制作しました。毎年感じる汗の不快に、この夏も自信を持ってご提案いたします。

ブラ篇 15秒 ：https://youtu.be/BWyQA5wBJw4

Tシャツ篇 15秒 ：https://youtu.be/SjsujzBB68k

■アセドロンブランドページ：https://www.gunze.jp/store/e/easedoron/

販売先： 全国量販店、小売店、GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など

