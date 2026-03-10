【イベント情報】トヨタレンタリース大阪×Osaka City SC「キッズサッカー&交通安全教室」「プラバンアクセサリーをつくろう」開催のお知らせ

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。


チームバスパートナーである株式会社トヨタレンタリース大阪様が出展される「1000RE SCENES(センリシーンズ)」にて、弊クラブも共催させていただくことが決定しました。


トヨタレンタリース大阪様による交通安全教室と、Osaka City SCによるキッズサッカー体験教室を開催いたします。




■開催の背景


本イベントは、Osaka City SCを日頃よりご支援してくださっている株式会社トヨタレンタリース大阪様とのパートナーシップのもと、地域の子どもたちに学びと体験の機会を提供することを目的に開催いたします。


トヨタレンタリース大阪様が取り組まれている交通安全啓発活動と、サッカーの力を掛け合わせることで、子どもたちが「安全に暮らすことの大切さ」と「身体を動かす楽しさ」を同時に学ぶことができる場の創出を目指してまいります。


■イベント概要


開催日：2026年4月11日（土）


場所：千里中央公園/南広場（豊中市新千里東町3丁目8）


イベント全体はインスタ「1OOORE SCENES」をご覧ください。


https://www.instagram.com/1ooore.scenes/


■イベント内容


１.キッズサッカー＆交通安全教室

Osaka City SCの選手が参加し、交通安全教室とキッズサッカー体験教室を実施！安全もサッカーもどちらも大切なのは「予測」すること。今回は、その「予測」をキーワードとした教室を実施します。


参加費：無料


教室時間：10:00/11:00/13:00/14:00（約45分の教室）


対象：小学生


定員：9名（事前予約制です）


２.プラバンアクセサリーをつくろう

車の形のプラバンに自分の好きな色を塗って、プラバンアクセサリーとしてお持ち帰りいただける体験教室です。


参加費：無料


教室時間：10:00/11:00/13:00/14:00（約30分の教室）


対象：どなたでも


定員：8名（事前予約制です）


■予約申込


株式会社トヨタレンタリース大阪様のお知らせより、詳細ご確認の上お願いいたします。


https://company.trlosaka.co.jp/blogs/post/20260411event



■Osaka City SCについて


Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。


♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”


OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、


勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が


夢を追える世界を実現したいと思います。


♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”


スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。


■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）


・代表者：代表取締役　山地泰平


・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階


・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営


・URL：https://www.osakacitysc.com/


・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/


■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/


X：https://x.com/osakacitysc


公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download


試合速報や限定情報をお届けしています。