豪州クイーンズランド州において現地企業と合弁でバイオ燃料原料の生産会社を設立、記念式典と植林起工式を実施

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、豪州クイーンズランド州エメラルドにて、ポンガミアの栽培知見を有するEnergreen Nutrition Australia Pty. Ltd.との合弁会社Green Biotechnology Solutions Pty. Ltd.（以下「GBS」）を2026年1月に設立し、2月24日に設立記念式典および植林の起工式を行いました。当日は、クイーンズランド州財務大臣や地域関係者など、多くのご来賓にご出席いただきました。

当社はGBSを通じ、持続可能なバイオ燃料・資源事業を推進します。現地では非可食用油糧樹「ポンガミア」の商業植林を開始し、バイオ燃料の原料生産・安定供給体制の構築を目指します。本プロジェクトを通じて、現地での雇用創出や地域経済への貢献に取り組み、また2050年カーボンニュートラルなどグループの重要目標達成に向け、環境負荷低減に寄与してまいります。

今回の事業は、長年にわたるクイーンズランド州との強いパートナーシップと、現地自治体やクイーンズランド州政府のご支援・ご協力のもと実現したものです。今後も関係者と連携し、日豪両国のさらなる発展と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

（起工式での記念撮影 右から3人目が当社田代常務）

GBS社 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39439/table/125_1_a635da8bbd6cb392efc2750b3bf31606.jpg?v=202603100151 ]

Energreen Nutrition Australia Pty. Ltd. 概要（URL: https://www.energreennutrition.com.au/）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39439/table/125_2_c302f31a983dc75889ee38b7eb522d1a.jpg?v=202603100151 ]