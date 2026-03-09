【4/18～5/31】九州初登場！「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」

福岡ソフトバンクホークス株式会社

2026年4月18日（土）からBOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホールにて「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」を開催いたします。韓国や東京、サンリオテーマパークなど、各地で人気を集めた展示やコンテンツを厳選！九州初登場のコンテンツが盛りだくさんです！ピューロランド限定グッズも登場！期間中はワークショップやキャラクターグリーティングも開催いたします。

世代を問わず愛されるサンリオキャラクターズと一緒に特別な体験をしよう！

チケット購入はこちら :https://ticket.e-zofukuoka.com/?_gl=1*1a6sf9y*_ga*MjEyOTM1MzAwNS4xNzYxNTI3NDY0*_ga_98VS3CH9S7*czE3NzMwMjEzMTEkbzEzMSRnMSR0MTc3MzAyMTMyMSRqNTAkbDAkaDA.#/order?id=GGYIB0W0PKHKGVP0ENQRM9NTTMFTC9YBH5JIIL3CCKSBUNAOFWVP9CANVYXVVZ4U

イベント概要・チケット情報

たくさんコンテンツが盛りだくさん！ピューロランド限定グッズも！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/507_1_3caaed4fbd8fa0074f152a25fe1d78dc.jpg?v=202603100151 ]

■【サンリオキャラクターズタウン】 九州初登場

キャラクターいっぱいの町をイメージ。高さ約2mのキャラクターのBIGバルーンや、個性豊かな90キャラの秘密を知ることができるパネル展示などでキャラクターの新たな魅力にふれることができます。

※画像はイメージです。

■【Sanrio Lovers School】（サンリオラバーズスクール） 九州初登場

韓国で大人気を博した“学校”がテーマのコンテンツ。制服姿のキャラクターやデコレーションされたロッカーや机のカワイイ写真が撮れます。

※画像はイメージです。

■グリーティングランド

イベント会場にキャラクターが遊びに来ます！

※画像はイメージです。

グリーティング開催日程などの詳細はE・ZO公式サイト(https://e-zofukuoka.com/news/space/2026030935227/)をご確認ください。

■ワークショップ

ミニ消しゴム詰め放題

サンリオピューロランドで大人気♪

14キャラクターのミニ消しゴムを好きな組み合わせでケースに詰められます！

※画像はイメージです。

素焼き絵付け体験

キャラクターを自分らしくカラーリングして、オリジナルオブジェを作ろう！

※1日の体験人数には限りがございます。定員に達し次第、受付を終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

グッズ

ピューロランド限定グッズも登場！

魅力的なグッズから自分だけのお気に入りを選ぼう♪

詳細は続報をお待ちください！

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170305-1

7FにはSanrio characters Dream!ng Parkもあるよ(ハート)

7Fには常設の「サンリオキャラクターズ ドリーミングパーク」があるよ！

4つのアトラクションで遊んだり、西日本最大級の品揃えのグッズ売り場で、ドリパーオリジナルグッズの購入をしたり、E・ZOの中でサンリオを満喫しよう♪

入場無料なので、「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」の前後にぜひお立ち寄りください！

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170116-1

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先：TEL：092-400-0515（10:00～17:00）

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/