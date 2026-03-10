第53回 東京モーターサイクルショー/第5回　名古屋モーターサイクルショーに出展いたします。

株式会社プロトブレンボ正規代理店として今年も最新モデルの展示を予定 画像は2025年

株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）は2026年3月27日（金）～3月29日（日）に東京ビッグサイト（東京都有明）で開催される「第53回 東京モーターサイクルショー」、2026年4月10日（金）～4月12日（日）に愛知スカイエキスポ（愛知県常滑）で開催されます「第5回 名古屋モーターサイクルショー」に出展いたします。今年の展示はオートバイの人気カテゴリーとトレンドカスタムを分かりやすくお見せします。

パーツ・用品展示ゾーン

プロトブースでは、弊社で取り扱いのあるブランドのカスタムパーツをはじめ、人気カテゴリーの「カスタムヘリテイジ」・「スポーツ/レーシング」・「ブリティッシュクラシック」・「アドベンチャーツーリング」・「ポジション改善」などを、新型車両・人気の車両にカスタムを施し、カテゴリー別にエリア展示を行います。

「スポーツ/レーシング」ではアクラポビッチ装着のmoto-GP車両の展示をはじめ、最新モデルのブレンボを展示予定です。

今年もアクラポビッチマフラー装着のヤマハ moto-GP車両の展示を予定（画像は2025年）

「ブリティッシュクラシック」は人気のトライアンフカスタム モートーンでカスタムイズされたスクランブラーカスタムを展示。

また、今年10周年を迎えた人気カーボンヘルメットブランド「ゴッドブリンク」を展示。ニューモデルを含む全ラインナップを展示予定。

「ポジション改善」エリアでは「足つきで乗りたいバイクを諦めない」をテーマに、新型・現行車両を中心に、これからバイクに乗るエントリー・未来のオートバイユーザーに向けて、足つき性やポジションの改善を図るプロトオリジナルブランド EFFEX（エフェックス）による、その効果を体感できるような仕掛けを施した車両展示を行います。

MCコレクションゾーン（物販ゾーン）

2025年はスタッフがついてエフェックス ローダウンキットの装着体験をしていただきました。

モートーン、アクラポビッチ、イオミックグリップをはじめ、各ブランドで商品販売を予定しております。中でも今年10周年を迎えたオートバイ専用ナビゲーション「ビーライン」の10thアニバーサリーモデル（ブラック限定100個）をモーターサイクルショー プロトブース内で1日20個限定で販売いたします。

車両展示ゾーン

環境への配慮・SDGｓの観点より、長く二輪事業を手掛けるプロトだからこそできる取り組みとして誕生した、オリジナル電動スクーター「ＰＥＶシリーズ」を展示。パーソナルユースで好評を博す「ＰＥＶ６００」に加え、本年事業者向け車両として発売予定の「PEV Proシリーズ」を展示します。

古き良き時代のモーターサイクルが持つ魅力を再定義する再生プロジェクト「ZDCシリーズ」では、９０年代のエボリューションハーレーをベースに製作する「Type BOBBER」「Type FRISCO」のラインナップに新たに加わる「ツインカム８８」をベースに製作するモデルを展示します。

新ブランド 輸入開始特設サイト new age cruisers(https://www.instagram.com/new_age_cruiser/)

最後に、今回のプロトブース最大のトピックとして、新たに取り扱いを開始する車両メーカー、イタリア老舗ブランドのアイデンティティを受け継ぎ誕生した Morbidelli（モルビデリ）と新進気鋭のハイテク企業が手掛けるクルーザー BENDA（ベンダ） を初披露します。

名古屋ではエンジョイカスタムイメージ 各コンストラクターによるカスタム車の展示。今年はCB1000Fのカスタムを中心に予定。（画像は2025年）プロトカスタマイズモデル CB1000F ボルドール2レプリカ

名古屋モーターサイクルショーには、「エンジョイカスタム」と題してカスタム車ゾーンには話題のCB1000Fは各カスタムブランドから展示予定です。また昨年に続き「プロトカスタムストリート」コーナーを実施、人気のカスタムブランドが出展予定です。

地元企業として事業紹介コーナーを予定しており、2輪以外の展示もあります。

（昨年はブレンボ4輪紹介としてロードスター、またスウェッジラインで応援しております学生フォーミュラ日本大会参加車両を展示予定）

2025年はスウェツジラインサポートちーむ 名城大学 学生フォーミュラ車両を展示（画像は2025年 名古屋）

詳しい情報は

プロト モーターサイクルショー特設ページにて順次公開予定です。

https://www.plotonline.com/motorcycleshow2026/#special

モルビデリ・ベンダについては特設サイト new_age_cruiser

https://www.instagram.com/new_age_cruiser/

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/