当社で初めて宮城県と共同開発した「非常用トイレ袋　吸収シート一体タイプ」を新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、2024年12月に宮城県と締結した包括連携協定に基づき、共同で「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」を開発しました。幅広い年齢層や認知症の方にも使いやすい本製品を、2026年4月下旬より全国のホームセンターやインターネットサイトなどを中心に順次発売（※1）します。

当社は、東日本大震災で被災した経験と、「ユーザーイン発想」の開発コンセプトを活かして多様化する災害に対応できる防災用品の開発に取り組んでいます。また、災害発生時に備え、自治体や各種団体と連携し、防災用品や食料品を被災地へ迅速に供給する体制構築など、防災・減災に関する活動を継続的に強化しています。

今回発売する「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」は、2011年の東日本大震災から15年の節目に合わせて、当社で初めて、災害対応についての知見が豊富な宮城県と共同開発したものです。厚生労働省によると、高齢化の進展に伴い認知症の方は増加しています。こうした背景を踏まえ、有事の際にも認知症の方に配慮しつつ、平時から備えとして活用できる商品です。

「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」は、便器と便座に、それぞれ専用の便器袋と本体袋をセットして使用します。排泄後は、便座に取り付けた本体袋を取り外し、上部の開口部を切り離して結ぶだけで処理でき、子どもから高齢者まで扱いやすい設計です。さらに、7層構造により、アンモニアのニオイが漏れにくい防臭袋が付属しているため、災害時に問題となる廃棄物のニオイ対策にも配慮しています。また、便器袋があることで、排泄後の本体袋が便器の底面に触れないため、便器内の貯留水の跳ね返りを抑えて衛生的に使用できます。

99％抗菌（※2）・消臭（※3）できる機能を備えた吸収シートは、1枚あたりの凝固ポリマーの量を従来品（※4）と比べ約30％増量することにより凝固力を高め、処理性能の向上を図りました。また、10年間保存（※5）できるので、備蓄品の入れ替え負担を軽減できます。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

便器と便座に、それぞれ専用の便器袋と本体袋をセット

排泄後は、便座に取り付けた本体袋を取り外し、上部の開口部を切り離して結ぶ

防臭袋に入れ、口を結び廃棄する

【宮城県保健福祉部長寿社会政策課 ご担当者様 より】

団塊の世代が75歳以上となるなど高齢化が進展する中、厚生労働省によると認知症の方の数も増加しています。今回、官民連携のもと、商品開発の担当者が認知症の方の集いや、被災地の現場を訪問し、当事者の声を直接商品づくりに反映していただきました。東日本大震災で被災した県として、認知症の方を含む幅広い年齢層が使いやすい防災用品づくりに参画できたことを、意義深く受け止めています。

【アイリスオーヤマ株式会社 ホーム事業統括部 若佐 涼平 より】

認知症の方の集いや被災地の現場へのヒアリングでは、商品の使いづらさやごみ処理の負担、ニオイの問題など、さまざまな課題が明らかになりました。今回、これらの声を踏まえ、使用者と避難所運営担当者双方の課題解決に加え、避難時に特に配慮が必要な方への使いやすさを重視して商品設計を行いました。また、誰でも迷わず扱える仕様を追求し、非常用トイレ袋の実現を目指しました。

■「3.11プロジェクト」について

「震災の記憶を風化させない 20年目へのスタート」をコンセプトに、東日本大震災の被災地に残る地域課題の解決と東北経済の活性化を目的として2022年に発足した啓発プロジェクトです。震災から15年の節目に、「風化させない」「考え続ける」「未来へつなぐ」の3つの柱を新たに掲げ、震災の教訓を伝える情報発信の強化や防災・減災の啓発、地域と連携した復興・防災モデルの発信を、東北から全国へ広げて実施します。

■商品仕様（※6）

※1：2026年3月10日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：JIS S0252 2021に準じて行われた試験結果です。複数菌種において99%以上の抗菌効果があることを確認しています。すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。

※3：アイリスオーヤマ調べ。アンモニアを滴下し、30分後99%以上脱臭することを確認しています。

※4：BTS10との比較。

※5：未使用・未開封の場合。

※6：商品の仕様は予告なく変更する場合があります。