特別企画『ゴー☆ジャスのモンスターハンターストーリーズ3 レンジャーやってみた』映像公開！
2026年3月13日(金)に発売となる『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）。
本作の魅力を伝えるべくお笑い芸人の「ゴー☆ジャス」が体当たりで挑戦し、現実世界で体を張って再現していきます！ 全3話にわたるシリーズ展開で公開！
本日3月10日（火）にて第1話「乗りこなせ！双竜」篇を公開！
■第1話「乗りこなせ！双竜」篇
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tS3-SYr4mSY ]
モンスターを乗りこなしてフィールド探索が行える“アスレチックライド”にゴー☆ジャスが挑戦！
果たしてゴー☆ジャスは、様々な“アスレチックライド”を通じて、パートナー「リオレウス」と絆を深めることができるのか！？
さらに「モンスターの巣」にも辿り着いたが、待ち受けていたのはあの「モンスター」だった。
■第2話「ふ化しろ！タマゴ」篇（3月12日（木）公開予定）
「モンスターの巣」に到着し、新たなオトモンを手に入れるため、タマゴの厳選をするゴー☆ジャス。
生命力がとても強いタマゴを入手し、ふ化させようとするゴージャスに襲い掛かる脅威とは！？
■第3話「里孵しなアイツ！」篇（3月13日（金）公開予定）
新たなオトモンを手にしたゴー☆ジャスが、レンジャーとして重要な任務の「里孵し」を行うことに。
「里孵し」をしたことにより、更に強くなったオトモンが登場！
無事に仲間になってくれるはずだったが、、、！？
特別企画『ゴー☆ジャスのモンスターハンターストーリーズ3 レンジャーやってみた』特設サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/news/gorgeous/
宇宙海賊ゴー☆ジャス
お笑い芸人。地球儀を持ち、「君のハートに、レボ☆リューション!!」の決めゼリフでおなじみ。YouTube「ゴー☆ジャス動画」はチャンネル登録者数59万人を突破。
武藤 敬司
1984年4月、新日本プロレスに入門。蝶野正洋、故・橋本真也と“闘魂三銃士”と称され、トップレスラーへ。若手時代から類まれなる身体能力で頭角を現し、「天才」の異名をほしいままにプロレス界で活躍。2023年2月21日東京ドームにてプロレスを華々しく引退。バラエティー番組にも多数出演し、タレント武藤敬司としても活躍。
==================================================
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版（Trial Version）
序盤をじっくりプレイできる体験版が配信中！
体験版セーブデータは製品版に引き継ぎ可能！
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。
終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。
進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
商品概要
タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
価格：
・ダウンロード版
スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）
デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）
プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）
・パッケージ版
Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）
PlayStation(R)5パッケージ版
希望小売価格 8,990円（税込）
・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット
ロイヤルアイルーエディション
販売価格 13,940円（税込）
https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/
予約受付中！
【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女
レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！
(C)CAPCOM
※画面は開発中のものです。
※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。