特別企画『ゴー☆ジャスのモンスターハンターストーリーズ3　レンジャーやってみた』映像公開！

株式会社カプコン

2026年3月13日(金)に発売となる『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）。

本作の魅力を伝えるべくお笑い芸人の「ゴー☆ジャス」が体当たりで挑戦し、現実世界で体を張って再現していきます！ 全3話にわたるシリーズ展開で公開！

本日3月10日（火）にて第1話「乗りこなせ！双竜」篇を公開！

■第1話「乗りこなせ！双竜」篇

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tS3-SYr4mSY ]

モンスターを乗りこなしてフィールド探索が行える“アスレチックライド”にゴー☆ジャスが挑戦！

果たしてゴー☆ジャスは、様々な“アスレチックライド”を通じて、パートナー「リオレウス」と絆を深めることができるのか！？

さらに「モンスターの巣」にも辿り着いたが、待ち受けていたのはあの「モンスター」だった。

■第2話「ふ化しろ！タマゴ」篇（3月12日（木）公開予定）

「モンスターの巣」に到着し、新たなオトモンを手に入れるため、タマゴの厳選をするゴー☆ジャス。

生命力がとても強いタマゴを入手し、ふ化させようとするゴージャスに襲い掛かる脅威とは！？

■第3話「里孵しなアイツ！」篇（3月13日（金）公開予定）

新たなオトモンを手にしたゴー☆ジャスが、レンジャーとして重要な任務の「里孵し」を行うことに。

「里孵し」をしたことにより、更に強くなったオトモンが登場！

無事に仲間になってくれるはずだったが、、、！？

特別企画『ゴー☆ジャスのモンスターハンターストーリーズ3 レンジャーやってみた』特設サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/news/gorgeous/





宇宙海賊ゴー☆ジャス

お笑い芸人。地球儀を持ち、「君のハートに、レボ☆リューション!!」の決めゼリフでおなじみ。YouTube「ゴー☆ジャス動画」はチャンネル登録者数59万人を突破。

武藤 敬司

1984年4月、新日本プロレスに入門。蝶野正洋、故・橋本真也と“闘魂三銃士”と称され、トップレスラーへ。若手時代から類まれなる身体能力で頭角を現し、「天才」の異名をほしいままにプロレス界で活躍。2023年2月21日東京ドームにてプロレスを華々しく引退。バラエティー番組にも多数出演し、タレント武藤敬司としても活躍。

==================================================

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版（Trial Version）

序盤をじっくりプレイできる体験版が配信中！

体験版セーブデータは製品版に引き継ぎ可能！

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

商品概要

タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

価格：

・ダウンロード版

スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

・パッケージ版

Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）

PlayStation(R)5パッケージ版

希望小売価格 8,990円（税込）

・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット

ロイヤルアイルーエディション

販売価格 13,940円（税込）

https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/

予約受付中！

【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女

レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！

(C)CAPCOM

※画面は開発中のものです。

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。