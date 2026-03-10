【ダーワ・悠洛 京都】Wellbeing Buffet 丹波と近江のブランドミート＆シェフ厳選の滋味あふれる美食ブッフェ開催

Banyan Tree Japan有限会社世界有数の独立系ホスピタリティグループ、バンヤン・グループのホテル「ダーワ・悠洛 京都」（所在地：京都市東山区、総支配人：山田 智章）は、2026年４月１日より地下1階「GRILL 54TH」にて、地元食材を中心にシェフが厳選した素材をグリル料理とブッフェでお召しあがりいただけます。レストランが大切にするのは「Wellbeing」。それは、今をより自分らしく、いきいきと過ごすこと。GRILL 54THは、食を通じて毎日に感動と笑顔を届ける場でありたいと考えています。

2025年8月に就任した工藤シェフによる色鮮やかで独創的なイタリアンは、気取らないカジュアルな雰囲気で、素材の味をいかしたクオリティの高い料理が自慢です。約30種類のブッフェ料理は野菜を中心にお楽しみいただけ、前菜やサラダなどお好きなだけ召し上がりください。季節ごとに食材が変わり彩りも変わるため、何度お越しいただいても新しい発見があります。

メインはジューシーなお肉と工夫を凝らしたソースが魅力の一皿。グリルされたお肉とソースの濃厚な味わいが口の中いっぱいに広がります。ボリューム感も人気で、見た目も美しく身体に優しいランチです。

選べるメインディッシュはジューシーな「丹波と近江のブランドミート」

選べるメイン料理

選べるメイン料理は日本ではまだ導入の少ない「ジョスパーグリル」というスペインの炭火グリラーを使用し、炭火焼きの香ばしさとオーブンの密封性を兼ね備え外はカリっと中はしっとり焼き上げられたジューシーな肉料理が味わえます。

４月からは、丹波と近江のブランドミートをテーマに「丹波あじわいどりモモ肉のジョスパーグリル 野菜のトマトフォンデュ」、「京丹波高原豚ロース肉 バジリコ風味白味噌マスタードソース」、「近江鴨ロース肉のジョスパーグリル ゴルゴンゾーラチーズソース（＋１８００円）」の3種からお選びいただけます。

素材の持ち味を引き出す多彩なメニュー

ブッフェコーナーには、厳選した野菜を中心に美しい前菜が並び、季節ごとに移ろう旬の食材が存分に楽しめます。4月上旬は「菜の花のピンサ バーニャカウダ」、「春菊の冷製カッペリーニ」「スモークサーモンと春キャベツグレープフルーツのマリネ」などを、ブラッドオレンジとキヌアのドレッシングやビーツとヨーグルトのドレッシングなどこだわりの自家製ドレッシングでお召しあがりください。「ジェノベーゼのラザーニャ」 「真鯛とアサリのアクアパッツァ」 など人気メニューもご用意。

野菜の優しい甘みと風味が引き立つ「ピスタチオとチェリーのタルト」「そら豆のシフォンケーキ」など、他では味わえない特別感のあるスイーツも登場します。

◆メニュー（一例）

〈ブッフェ〉

・スモークサーモンと春キャベツ、グレープフルーツのマリネ

・春菊の冷製カッペリーニ

・菜の花のピンサ バーニャカウダ

・グリル野菜 ロメスコソース

・真鯛とアサリのアクアパッツァ

・イカとムール貝のトマトヴァポーレ

・山椒香るサルシッチャのアランチーニ

・ジェノベーゼのラザーニャ

・ラムのポルペッティーネのオーブン焼き

〈選べるメインディッシュ〉

・丹波あじわいどりモモ肉のジョスパーグリル 野菜のトマトフォンデュ

・京丹波高原豚ロース肉 バジリコ風味白味噌マスタードソース

・近江鴨ロース肉のジョスパーグリル ゴルゴンゾーラチーズソース（＋１８００円）

〈デザート〉

・チェリーとピスタチオのタルト

・グレープフルーツと紅茶のタルト

・キャロットシフォンケーキ

・空豆シフォンケーキ

など

歓送迎会などのパーティーなど、大人数でお集まりの際にもご対応いたします。

「Grill 54TH」で自然の恵みを感じ心身ともに満たされる、「Wellbeing」なランチタイムをご堪能ください。

料理長 工藤 豊（くどう ゆたか）

北海道出身。大学を卒業後、京都の有名イタリアンレストランで研鑽を積み修行を経て、オーナーシェフとして腕を振るう。2025年８月より「GRILL 54TH」の料理長に就任。様々な食材の美味しさ、食文化の探求を続け、研ぎ澄まされた感性でホテルのレストランにとらわれない、新たな料理を創り出します。野菜ソムリエ。

Wellbeing Buffet 丹波と近江のブランドミート＆シェフ厳選 滋味あふれる美食ブッフェ概要

販売期間：2026年4月1日(水) ～ 6月30日(火)

ご提供時間：ランチ 11:30～15:00（ラストオーダー 14:00）

店舗：「ダーワ・悠洛 京都」地下1階 GRILL 54TH

料金： ランチブッフェ \4,200～ *料金は税金・サービス料が含まれています。

◎お選びになるメインディッシュにより追加料金が発生いたします。

レストラン情報および予約サイト：https://dhawayurakyoto.com/dining/grill-54th/

予約電話番号：075-366-5807(#)

ホテルメインダイニング「GRILL 54TH」 概要

“Feel so Grill！” がコンセプトのグリルレストラン。テーマは「Delightful（嬉しい喜び）「Dynamic（豪快さ）」「Delectable（おいしさ）」の3つの「D」。スタイリッシュなオープンキッチンでは、シェフの躍動感が溢れます。また、絶妙な火入れにより希少な和牛やシーフード、地元産の新鮮な野菜など素材の旨みを最大限に引き出したお料理を提供いたします。竹林ガーデンが目の前に広がる広々とした店内でのお食事をお楽しみください。

営業時間：ランチ 11:30～15:00 ディナー 18:00～21:30

※営業時間は変更となる場合がございます。

ダーワ・悠洛 京都 概要

古都京都の神秘的な隠れ家にタイムトラベルを。鴨川ほど近くに佇む「ダーワ・悠洛 京都」は、現代的なデザインと日本の伝統が美しく融合したホテルです。

所在地：京都府京都市東山区大橋町84

アクセス：京阪本線「三条」駅徒歩3分／地下鉄東西線「三条京阪」駅徒歩2分

客室：138室

客室タイプ： 客室タイプ：クラシックダブル(22平方メートル ～)、スーペリア キング・ツイン(24平方メートル )、プレミア キング・ツイン(26平方メートル )、デラックス キング・ツイン(31平方メートル )、悠洛スイート キング・ツイン(54平方メートル )

館内施設：GRILL 54TH(レストラン)、Lounge & Bar 1867(バー)、フィットネス、8LEMENTS SPA(エレメンツ・スパ)

ホームページ：https://www.dhawa.com/ja/japan/dhawa-yura-kyoto

Instagram：https://www.instagram.com/dhawa_yura_kyoto/

Facebook：https://www.facebook.com/dhawayurakyoto/

◆バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ(「バンヤンツリー・ホールディングス・リミテッド」または「グループ」、SGX：B58)は、目標を持った独立系のグローバル・ホスピタリティ企業です。当グループは、パイオニア精神、デザイン主導の体験、責任あるスチュワードシップへのコミットメントを誇りとしています。その幅広いポートフォリオは、20カ国以上で100を超えるホテルとリゾート、140以上のスパとギャラリー、20のブランド・レジデンスを展開しています。フラッグシップ・ブランドのバンヤンツリーを含む12のグローバル・ブランドで構成され、それぞれが個性的でありながら、体験型メンバーシップ・プログラム「withBanyan」で一体となっています。「環境を慈しみ、人々に力を与える」という創業の精神は、バンヤン・グローバル財団とバンヤン・アカデミーを通じて体現されています。バンヤン・グループは、再生可能なツーリズムと、滞在者の体験を向上させる革新的なプログラムに重点を置き、サステナブルな旅の主要な提唱者であり続けることを約束いたします。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

広報担当：大谷(Kyoko.Otani@banyantree.com) /TEL. 070-3250-5327(#)

満島(Kiyoka.Mitsushima@banyantree.com) /TEL. 080-9920-6179(#)