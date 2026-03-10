【ラグナロクオンライン】新章開幕「Chapter1：世界樹の詩 ～序曲～」本日実装！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社新たな冒険の幕開け。次なる舞台は平行世界!?「Chapter1：世界樹の詩 ～序曲～」本日実装

『ラグナロクオンライン』の新たなメインストーリーとなる「Chapter1：世界樹の詩 ～序曲～」が本日、2026年3月10日（火）に実装いたしました！

ルーンミッドガッツ王国の首都プロンテラの西に突如現れた「世界樹の枝」。調査に向かった冒険者に声をかけてきたのは、妖精のような姿をした「ラフィネ族」でした。彼らによると、かつて討伐した「魔王モロク」が次元を切り裂いた影響により、複数の世界が浸食し合い消滅の危機を迎えているのだとか。冒険者は世界樹に選ばれし者として、浸食が進む世界へ向かい、事件の解決に挑むことになります。

本アップデートでは、世界樹の梢に作られた「トネリコ村」をはじめとする新たなマップと5つの新ダンジョンが登場します。さらに2種の新たな装備シリーズも入手可能に！新たなストーリーを堪能したい方も強さを求める方もぜひご期待ください！

■「Chapter1：世界樹の詩 ～序曲～」実装記念イベント開催

「Chapter1：世界樹の詩 ～序曲～」の実装を記念して、2026年3月10日（火）定期メンテナンス終了後から約2ヶ月、実装記念イベントを開催いたします。

イベントでは対象クエストの経験値報酬が4倍になります。

新たなストーリーに挑戦する絶好の機会ですので、ぜひチャレンジしてくださいね。

『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

タイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

