33club 渋谷スクランブルスクエア pop up museum 開催決定！New collection “MY FAVORITE MOMENT” の世界観が登場
株式会社変幻自在
会期：2026年3月26日（木）～4月1日（水）
“everyday, everyone, enjoy lovely” をキーメッセージに、年齢や性別、言葉の壁を越えて “ラブリーな個性” を楽しむアクセサリーブランド・33club が、渋谷にて pop up museum を開催します。
今回の舞台は、渋谷スクランブルスクエア 5F イベントスペース。
2026年春の新作コレクション “MY FAVORITE MOMENT” のムードをインスピレーションに、空間全体を装飾します。
「お気に入りの花瓶 お気に入りのテディーベア
生活にある すべてのものが 私をつくる」
身の回りのひとつひとつを大切に選ぶよろこびを感じられますように。
✧ 33club 渋谷スクランブルスクエア 5F pop up museum
会期：2026年3月26日（木）～4月1日（水）
10:00～21:00
※最終日は20:00閉店
会場：〒150-0002
東京都渋谷区渋谷２丁目２４－１２
渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 5階
+Q(プラスク) グッズ内 Event Stage 5A
✧ POP UP 限定ノベルティ
「MY FAVORITE MOMENT flower base badge」
2アイテム以上のご購入 ＋ アンケート回答でプレゼント
※数量限定、なくなり次第終了
✧ Dress Code
- free to join ✶彡
参加自由。いいことあるかも。
( 33club WEB STORE )
https://33club.jp/
( 33club Instagram )
https://www.instagram.com/33club.jp/
Love,33club