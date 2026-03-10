ドローンビジネス最前線を体験するセミナー。　無料セミナー＆実演会を2026年3月26日に開催します。DJI産業/農業/測量ドローン及びFJDynamics自動操舵乗車体験まで

株式会社AXIA

ドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）及びドローンショップ仙台（宮城県仙台市）と株式会社AXIA（アクシア、宮城県栗原市、代表取締役：岩渕敏幸）3社合同で、2026年3月26日（木）10時より宮城県栗原市にて、防災、物流、インフラ点検、農業など各分野で活用できるドローンや今人気で関心の高い自動操舵（FJD）まで幅広い分野までドローンビジネスやスマート農業の最新情報がわかる無料セミナー＆実演会を開催いたします。一度に見れる大イベントとなっております。近年、熊被害や地震による被害、また、測量分野においては最新の機材、農業では大容量積載可能な農業機と農業には欠かせないトラクターや田植え機に後付け可能な自動操舵システム、物流に変革をもたらすMAX80kg搭載可能なドローンなどが勢ぞろいします。この機会をお見逃しなく！

開催日 2026年3月26日（木）※雨天時、翌日3月27日（金）に延期致しますが、一部内容縮小変更する場合あり。

開場受付時間 AM9：00～

説明会開始 AM10：00～デモは順次行います。

開催場所 旧栗原市立大岡小学校跡地 ※駐車場50台可

住所 宮城県栗原市若柳大林東千刈1

開催場所はこちら :https://maps.app.goo.gl/Z2vamiPrBTuXuEA27

終了時間は午後15時まで

デモ及び説明会は順次各分野ごとに実施しますのでお時間許す限りご興味のある方はゆっくりと見れるイベントとなっております。尚、当日、キッチンカーもご用意してお待ちしております。

参加事前の申し込みはこちらから

事前参加お申込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScym3OhiY1wQZOKB-XFugOY4OA28lTNPtNnX7VexeRDEOeKrQ/viewform?usp=publish-editor

事前申し込みされた方はキッチンカーで使用できる割引券を配布します。

※数に限りがございますので予めご了承ください。

※当日、人数制限はありません。

DJI FlyCart 100

最大80kg積載──次世代大型物流ドローン「DJI FLYCART 100」を発売｜山岳・離島・災害現場の物流を刷新する“ヘビーリフト空輸”の新基準が登場

緊急物資輸送や消防・電力インフラの支援、工事現場での資材搬送から、離島・山岳地帯への物資輸送、災害救助や緊急輸送まで幅広いシーンに対応し、複雑な地形や環境でも高い安全性と効率性を発揮します。

DJI AGRAS T70P

DJIの最新農業用ドローン「DJI AGRAS（アグラス） T70P」および「DJI AGRAS T25P」の販売を開始しました。「AGRAS T70P」は、最大70Lの液体散布、100Lホッパーによる高効率スプレッダー、最大約65kgの吊り上げ（ホイスト）運用に対応。新開発の電源・推進システムとSafety System 3.0によって、より安全かつパワフルな大規模農業を実現します。

一方「AGRAS T25P」は、折りたたみ式で軽量なボディに最大20kgの散布能力を備え、単独操縦にも最適。持ち運びやすく、果樹園や山間部など多様な現場で柔軟に運用できます。

T70P と T25P はそれぞれの運用スケールに合わせ、最新の噴霧・散布・安全システムを搭載した新世代のスマート農業ドローンです。

～ 最新のDJI産業用ドローンを用いて測量機器のデモ・機体説明会を行います！ ～

測量業務を安全かつ効率的に行うためのドローンやカメラモジュールの実物展示・実演飛行を行います！

今現在Phamtom4RTKを使って空中写真測量を行っているが、最新機種を導入し業務の効率化を考えている方 / 今後、写真測量だけでなくレーザー測量も行い業務の拡大を考えている方 / 測量業務は行っているがドローンでの空中写真測量はまだ未経験で、どの機体を導入したらいいか悩んでいる方 など測量に携わる全ての方に向けた実演会となっております。

実演会当日は、担当スタッフがお客様それぞれに最適な機体選びの相談を行う時間も設けております。

DJI Dock 3 測量・監視

DJI Dock 3 は、「DJI Matrice 4D／4TD を遠隔運用ができる」ドローンポートです。ドローン本体の格納・充電・管理や、ドローン運行管理クラウドソフト「DJI FlightHub 2（フライトハブ 2）」と組み合わせる事で、手動／自動飛行するドローンの操作や画面共有、撮影データの管理／共有ができる製品です。

空中写真測量用の Matrice 4D と、点検／調査／警備に適したサーマルカメラ搭載モデルの Matrice 4TD の2つの Dock 3 専用ドローンに対応しています。

FJDynamics AT2MAX 試乗会開催

AT2 MAXで次のステージへ

FJD AT2 Max農機自動操舵システムは、FJD農機自動操舵システムの次世代モデルとして、日々の農作業をもっと効率的に、もっと快適にするために設計されました。「AT2」のハードウェアとソフトウェア強化し、さらに使いやすく進化したAT2 Max。さまざまな農機と組み合わせることで、生産性向上を目指すあなたをサポートします。

進化した自動制御

AT2 Max は、直線や曲線だけではなく、A+ラインやトリムラインなど、さまざまな種類のベースラインを備えています。圃場の形状や作業内容に合わせて選べるので、効率よく作業を進められます。また、自動旋回機能を活用することで、操作距離を最大30%削減(手動操作時と比較)し、燃料も節約できます。