「タイパ」は一過性のトレンドか、構造変化か～『流通情報』2026年3月号特集「タイパが変える市場 ― 時間価値創造をめぐる企業対応の現在」刊行
物価上昇、共働き世帯の増加、デジタルサービスの高度化により、消費者の「可処分時間」は重要な経済資源として再定義されています。
“時短”“効率化”といった表層的理解を超え、時間そのものを価値として設計・提供する企業が競争優位を獲得しつつあることが、本特集の出発点です。
「タイパ」を一過性の消費トレンドとして扱うのではなく、
- 購買意思決定プロセスの短縮化
- 来店・EC選択における時間価値の比較行動
- 小売オペレーションにおける業務設計の再構築
- データ活用による“待ち時間”の削減と体験価値向上
といった観点から、企業対応の実態と今後の戦略課題を整理しています。
■ 「タイパ」特集のポイント
- 「タイパ」概念を学術・実証ベースで再定義
- 流通・小売・メーカーの事例分析を通じた構造的整理
- マクロ環境（人口動態・就業構造）と消費行動変化の接続
- 実務者が直面する意思決定課題への示唆
感覚的な“若者トレンド論”にとどまらず、時間価値を軸に市場を読み解く専門的論考を4編掲載しています。
◆『流通情報』2026年3月号の詳細
Z世代のタイパが示す消費行動の新しい合理性
― 株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬 涼
『流通情報』2026年3月号より抜粋
買物における時間意識の分析―小売店舗の顧客体験設計への示唆―
― 公益財団法人流通経済研究所 特任研究員／市川マーケティング研究所 代表 鈴木 雄高
『流通情報』2026年3月号より抜粋
タイパの逆説-効率社会の「共鳴」が変えるマーケティング戦略-
― 公益財団法人流通経済研究所 客員研究員／横浜国立大学 国際社会科学研究院 教授 鶴見 裕之
『流通情報』2026年3月号より抜粋
タイパ時代におけるメーカー・小売の対応
― 流通科学大学 商学部経営学科 教授 白鳥 和生
査読論文 「農産物のブランド力と地域イメージの関係」
― 公益財団法人流通経済研究所 主任研究員 佐々木 舞香
― 信州大学 経法学部 准教授 石橋 敬介
― 青山学院大学 経営学部 教授 久保田 進彦
― 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 教授 鶴見 裕之
― 桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 教授 菊地 昌弥
― 筑波大学大学院 人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 教授 尾崎 幸謙
視点 「コロナ禍後の商店街変容と『通り』の商品化」
――流通科学大学 商学部 准教授 新 雅史
発行日：2026年3月2日(月)
詳細：https://www.dei.or.jp/information/info01
◆研究情報誌 『流通情報』
『流通情報』は、流通活動・マーケティングのトピックにフォーカスしたインサイドレポート集です。
食品業界、小売業、卸売業、物流業などの流通業や研究者・学生など、多岐にわたる分野の関係者に向けて、当研究所の研究員による報告など、他では得られない独自のコンテンツを提供しています。
公益財団法人流通経済研究所の研究情報誌『流通情報』
■発行頻度：隔月刊（年6号刊行）
■購読特典：電子版利用
※2017年1月以降のコンテンツ読み放題
※利用しやすいPDFダウンロード形式
■コンテンツ詳細：
https://www.dei.or.jp/information/info01
■購読お申し込み：
https://www.dei.or.jp/information/info_log.php
■定期購読料：33,000円
（本体30,000円+消費税3,000円）