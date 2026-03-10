「タイパ」は一過性のトレンドか、構造変化か～『流通情報』2026年3月号特集「タイパが変える市場 ― 時間価値創造をめぐる企業対応の現在」刊行

公益財団法人流通経済研究所

物価上昇、共働き世帯の増加、デジタルサービスの高度化により、消費者の「可処分時間」は重要な経済資源として再定義されています。

“時短”“効率化”といった表層的理解を超え、時間そのものを価値として設計・提供する企業が競争優位を獲得しつつあることが、本特集の出発点です。

「タイパ」を一過性の消費トレンドとして扱うのではなく、

- 購買意思決定プロセスの短縮化- 来店・EC選択における時間価値の比較行動- 小売オペレーションにおける業務設計の再構築- データ活用による“待ち時間”の削減と体験価値向上

といった観点から、企業対応の実態と今後の戦略課題を整理しています。

■ 「タイパ」特集のポイント

- 「タイパ」概念を学術・実証ベースで再定義- 流通・小売・メーカーの事例分析を通じた構造的整理- マクロ環境（人口動態・就業構造）と消費行動変化の接続- 実務者が直面する意思決定課題への示唆

感覚的な“若者トレンド論”にとどまらず、時間価値を軸に市場を読み解く専門的論考を4編掲載しています。

◆『流通情報』2026年3月号の詳細

Z世代のタイパが示す消費行動の新しい合理性

― 株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬 涼

『流通情報』2026年3月号より抜粋

買物における時間意識の分析―小売店舗の顧客体験設計への示唆―

― 公益財団法人流通経済研究所 特任研究員／市川マーケティング研究所 代表 鈴木 雄高

『流通情報』2026年3月号より抜粋

タイパの逆説-効率社会の「共鳴」が変えるマーケティング戦略-

― 公益財団法人流通経済研究所 客員研究員／横浜国立大学 国際社会科学研究院 教授 鶴見 裕之

『流通情報』2026年3月号より抜粋

タイパ時代におけるメーカー・小売の対応

― 流通科学大学 商学部経営学科 教授 白鳥 和生

査読論文 「農産物のブランド力と地域イメージの関係」

― 公益財団法人流通経済研究所 主任研究員 佐々木 舞香

― 信州大学 経法学部 准教授 石橋 敬介

― 青山学院大学 経営学部 教授 久保田 進彦

― 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 教授 鶴見 裕之

― 桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 教授 菊地 昌弥

― 筑波大学大学院 人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 教授 尾崎 幸謙

視点 「コロナ禍後の商店街変容と『通り』の商品化」

――流通科学大学 商学部 准教授 新 雅史

発行日：2026年3月2日(月)

◆研究情報誌 『流通情報』

『流通情報』は、流通活動・マーケティングのトピックにフォーカスしたインサイドレポート集です。

食品業界、小売業、卸売業、物流業などの流通業や研究者・学生など、多岐にわたる分野の関係者に向けて、当研究所の研究員による報告など、他では得られない独自のコンテンツを提供しています。

公益財団法人流通経済研究所の研究情報誌『流通情報』

■発行頻度：隔月刊（年6号刊行）

■購読特典：電子版利用

※2017年1月以降のコンテンツ読み放題

※利用しやすいPDFダウンロード形式

■コンテンツ詳細：

■購読お申し込み：

■定期購読料：33,000円

（本体30,000円+消費税3,000円）