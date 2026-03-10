≪ 春限定のフィナンシェ ≫【DROOLY（ドローリー）】より人気の『フィナンシェ〔チェリー＆カマンベール with ハニー〕』が3月15日（日）から今年も登場！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド【DROOLY（ドローリー）】より、2026年3月15日（日）から『フィナンシェ〔チェリー＆カマンベール with ハニー〕』を期間限定で発売いたします。
チェリーを”ちょこん”と乗せて、春を待ちわびるクマのドローリーにご注目。
クリーミーなカマンベールと相性抜群のハチミツに、甘酸っぱいチェリーを合わせて焼き上げた春のフィナンシェです。チーズの塩味とハチミツの甘味の中に、はなやかな香りを口いっぱい感じる、この季節にしか味わえない新鮮な組み合わせを、この機会に味わってみませんか？（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）
パッケージを飾るのは、チェリーをちょこんと乗せて、舞い散る桜の花びらを見上げるクマのドローリー。忙しい日常をふと忘れさせてくれるような、愛らしいドローリーはいかがでしょうか？自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのシーズンギフトにもぴったりです。期間限定商品となりますので、お早めにお買い求めくださいませ。
◆商品概要
【商品名】 フィナンシェ〔チェリー＆カマンベール with ハニー〕
【価 格】5個入：1,296円（税込）
【発売日】2026年3月15日(日)
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。
【販売店舗】DROOLY 阪神梅田本店
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。
企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら > :
https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr
◆DROOLY 定番商品のご紹介
フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕
コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で
仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。
（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用）
5個入 ：972円（税込）
10個入 :1,944円（税込）
14個入 :2,722円（税込)
ガレット〔ゴーダ with ハニー〕
まろやかな味わいのゴーダチーズと相性抜群の蜂蜜を練り込み焼き上げた、サクッ、ほろ食感のガレット。
ガレットの中には、蜂蜜のフィリングを入れて仕上げました。チーズの豊かなコクと蜂蜜のほのかな⽢さが絶妙に絡み合い、口に広がる芳醇な風味が楽しめます。
4個入：1,200円（税込）
クッキー〔カマンベール with ハニー〕
クリーミーなカマンベールチョコレートを、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。
〔チーズパウダー中カマンベール75%以上使用〕
10枚入：1,080円（税込）
20枚入：2,160円（税込）
ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕
クリーミーなカマンベールムースと相性抜群の蜂蜜ムースに、蜂の巣をイメージした蜂蜜ジュレをあしらった2層のハニーチーズケーキ。アクセントのアプリコットがそれぞれの味を贅沢に引き立てます。
（チーズ中カマンベール12%以上使用）
1ホール：1,944円（税込）※冷凍商品
※10:00より整理券配布
※数量限定につき、無くなり次第終了となります。
※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆DROOLY ブランドロゴ&ストーリー
ぼくはクマ。 なまえはドローリー。
お気に入りのチーズの食べかた。
ハチミツをドロっとかけて食べる。
いろんなチーズとハチミツの甘い香り。
ゴルゴンゾーラもカマンベールも、
それだけでちょっと大人で、やさしい味。
みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。
◆店舗情報
店舗名称：DROOLY 阪神梅田本店
住 所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13 B1
問い合わせ：06-6345-2853
営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる
＜公式ホームページ＞：https://sucreyshopping.jp/drooly
＜公式X＞ ：https://x.com/DROOLY_PR/(https://x.com/DROOLY_PR/)
＜公式Instagram＞：https://www.instagram.com/drooly_jp_official/(https://www.instagram.com/drooly_jp_official/)
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ
