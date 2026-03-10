≪ 春限定のフィナンシェ ≫【DROOLY（ドローリー）】より人気の『フィナンシェ〔チェリー＆カマンベール with ハニー〕』が3月15日（日）から今年も登場！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド【DROOLY（ドローリー）】より、2026年3月15日（日）から『フィナンシェ〔チェリー＆カマンベール with ハニー〕』を期間限定で発売いたします。


チェリーを”ちょこん”と乗せて、春を待ちわびるクマのドローリーにご注目。

クリーミーなカマンベールと相性抜群のハチミツに、甘酸っぱいチェリーを合わせて焼き上げた春のフィナンシェです。チーズの塩味とハチミツの甘味の中に、はなやかな香りを口いっぱい感じる、この季節にしか味わえない新鮮な組み合わせを、この機会に味わってみませんか？（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）



パッケージを飾るのは、チェリーをちょこんと乗せて、舞い散る桜の花びらを見上げるクマのドローリー。忙しい日常をふと忘れさせてくれるような、愛らしいドローリーはいかがでしょうか？自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのシーズンギフトにもぴったりです。期間限定商品となりますので、お早めにお買い求めくださいませ。



◆商品概要


【商品名】　フィナンシェ〔チェリー＆カマンベール with ハニー〕


【価 格】5個入：1,296円（税込）


【発売日】2026年3月15日(日)　


　　　　　※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。


【販売店舗】DROOLY 阪神梅田本店






◆DROOLY　定番商品のご紹介

フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕



コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で


仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。


（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用）



5個入 ：972円（税込）


10個入 :1,944円（税込）


14個入 :2,722円（税込)






ガレット〔ゴーダ with ハニー〕



まろやかな味わいのゴーダチーズと相性抜群の蜂蜜を練り込み焼き上げた、サクッ、ほろ食感のガレット。


ガレットの中には、蜂蜜のフィリングを入れて仕上げました。チーズの豊かなコクと蜂蜜のほのかな⽢さが絶妙に絡み合い、口に広がる芳醇な風味が楽しめます。



4個入：1,200円（税込）






クッキー〔カマンベール with ハニー〕



クリーミーなカマンベールチョコレートを、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。


〔チーズパウダー中カマンベール75%以上使用〕



10枚入：1,080円（税込）


20枚入：2,160円（税込）






ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕



クリーミーなカマンベールムースと相性抜群の蜂蜜ムースに、蜂の巣をイメージした蜂蜜ジュレをあしらった2層のハニーチーズケーキ。アクセントのアプリコットがそれぞれの味を贅沢に引き立てます。


（チーズ中カマンベール12%以上使用）



1ホール：1,944円（税込）※冷凍商品



※10:00より整理券配布


※数量限定につき、無くなり次第終了となります。





※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。


※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


◆DROOLY　ブランドロゴ&ストーリー


ぼくはクマ。　なまえはドローリー。


お気に入りのチーズの食べかた。


ハチミツをドロっとかけて食べる。


いろんなチーズとハチミツの甘い香り。


ゴルゴンゾーラもカマンベールも、


それだけでちょっと大人で、やさしい味。


みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。





◆店舗情報

店舗名称：DROOLY 阪神梅田本店


住　　所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13　B1


問い合わせ：06-6345-2853


営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる



＜公式ホームページ＞：https://sucreyshopping.jp/drooly


＜公式X＞　：https://x.com/DROOLY_PR/(https://x.com/DROOLY_PR/)


＜公式Instagram＞：https://www.instagram.com/drooly_jp_official/(https://www.instagram.com/drooly_jp_official/)


◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ



