マレーシアにおける建材製品製造大手LEFORM BERHAD社への出資について

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）のマレーシア現地法人であるNST TRADING MALAYSIA SDN. BHD.（以下、「マレーシア現法」）は、マレーシアで鋼管やガードレールなどの建材製品の製造および販売を行うLEFORM BERHAD社(以下、「LEFORM社」)へ出資することになりましたので、お知らせいたします。

１．本件の概要

LEFORM社はさらなる事業成長の実現に向けた新規設備の拡充を検討しており、新たなビジネスパートナーの経営参画による事業体制の強化および協業体制の構築を図るべく、これまでの取引実績や今後の関係性深化を見据え、当社グループに第三者割当増資引受要請があったため、マレーシア現法より出資することといたしました。

２．本件の目的

当社は今回の出資によるLEFORM社との戦略的な協業を通じて、マレーシア国内における地産地消ビジネスの拡大を図るとともに、同地域の建材製品マーケットにおけるインフラ関連の鋼材需要のさらなる捕捉を加速して参ります。

左より LEFORM社Law Kok Thye社長、同社Chairman Datuk Seri Akhil Bin Bulat、マレーシア現法篠塚社長、同社Lim部長

3．LEFORM社について

1995年の設立以来、主に鋼管・ガードレールの製造および販売においてマレーシア国内で高いシェアを有し、急成長を遂げている建材製品製造の大手企業です。

LEFORM社 概要 (https://www.LEFORMgroup.com.my/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39439/table/124_1_b2017d0ff77bfae4d8f7e7dc750d210e.jpg?v=202603100151 ]