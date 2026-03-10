【WWDJAPAN最新号】2026-27年秋冬ロンドン&ニューヨークコレ特集　更新されるロンドンの美学

株式会社INFASパブリケーションズ

今季のロンドンを象徴するのは、20周年を迎えた「アーデム（ERDEM）」。ビクトリア朝のシルエットやロマンチックな刺しゅうといった「アーデム」のらしさ、または英国的な美的感覚を解体し、現代の文脈へと編み直していく-そんな「アーデム」のアティチュードにロンドンの独立系ブランドが目指すべき成熟の姿を見ることができました。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2461電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2345336/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

「アーデム」を筆頭に、自分たちの“らしさ“を異なるコードと衝突させるアプローチが目を引きます。「バーバリー（BURBERRY）」はブランドの代名詞であるトレンチコートを、艶やかなレザーや装飾でイブニングドレスへと昇華。「シモーン ロシャ（SIMONE ROCHA）」は「アディダス（ADIDAS）」とコラボし、ロマンチックとスポーツを掛け合わせた新境地を探ります。

ロンドンといえば、若き才能たちの躍動も見逃せません。「LVMHプライズ2026」セミファイナリストに名を連ねる「ザ ヴァレイ（THE VXLLEY）」や「ペトラ ファーゲルストロム（PETRA FAGERSTROM）」らもショーを披露。ファッションの表現領域を拡張しようと挑戦する彼らのクリエイションも要チェックです。

一方のニューヨークからは、今の時代を映し出す3つのスタイルキーワードが浮上しました。リアルクローズをベースに無理のない装飾を添えた「エンパワリング・リアリズム」、ビンテージへの愛を現代の視点で再定義する「リ・ヒューマナイズド・クラシックス」、そして情勢不安に対する意思表明としての「ステートメン・ドレッシング」。これらを代表的なルックとともに詳細に解説するほか、ノードストロームやバーグドルフ・グッドマンといった海外有力店バイヤーによるコレクション評も必読です。

人気連載「齊藤孝浩のファッション業界のミカタ」では、年商1兆円が目前のアシックスの決算を読み解きます。なぜ今、世界中でアシックスが選ばれるのか？その勝機はどこにあるのか？数字の裏側に隠された戦略を解き明かします。

裏面「ファッション＆ビューティ パトロール」は東北ファッションの聖地、盛岡が舞台。2月23日「地方セレクトショップ特集」で登場した「生活芸術」の小野公洋代表によるディープな盛岡案内をお届けします。

CONTENTS

FEATURE

・LONDON COLLECTION 2026-27 F/W 20周年の「アーデム」に見る 英国独立系ブランドの成熟モデル

・NEW YORK COLLECTION 2026-27 F/W 混沌に立ち向かう 確かな“生き方”を提示

FOCUS

・2026-27年秋冬ニューヨーク・コレクション海外バイヤー評 新進女性デザイナーがアメリカファッションを再定義

・オンワードの有望株「アンフィーロ」 売上高100億円も“通過点”

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「ミッソーニ」創業家が持分を全て売却 伊投資会社が過半数株主に、他

・Makuakeと探訪 47都道府県モノ作りの現場最前線：Vol.17 群馬県編 伊勢崎銘仙のシルクスカーフ

・齊藤孝浩のファッション業界のミカタ：Vol.83 営業利益率17.6%ーーなぜアシックスは“売上高以上に利益が伸びる会社”に変わったのか

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.240 戦略としてのベストコスメ、指標としてのベストコスメ（弓気田みずほ ／ユジェット代表・美容コーディネーター）

EDITORS’ LETTER

・靴は、椅子になれるのか？ カリモク家具×アシックスのモノ作り（向千鶴 ／サステナビリティ・ディレクター）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：ブランドが長く続くことの難しさ（小田島千春 ／副編集長、木村和花 ／編集部記者）

FASHION&BEAUTY PATROL

・東北ファッションの聖地 ディープな盛岡案内 By「生活芸術」

（COVER CREDIT）

PHOTO : ERDEM

ART DIRECTION & DESIGN : SUGURU NAGAHASHI

