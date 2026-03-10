焼酎を世界のBARカルチャーへ。伊勢屋酒造「SCARLET(R)」×「天盃」、焼酎ベースの薬草酒「KIZASHI AMARO」誕生

株式会社伊勢屋酒造

神奈川県相模原市のクラフトリキュールブランド「SCARLET」を展開する伊勢屋酒造（代表：元永達也）は、日本の蒸留文化を世界のBARシーンへ発信する新たな試みとして、福岡県朝倉郡筑前町の天盃と共同開発した焼酎ベースの薬草酒「KIZASHI AMARO - TENPAI EDITION -」を発表しました。

本商品は、一般的にニュートラルスピリッツをベースに造られることが多いアマーロを、日本の蒸留酒である焼酎をベーススピリッツに用いて再構築した、新しいスタイルの薬草酒です。

本プロジェクトは、ニューヨークのBARシーンからの提案をきっかけに始まりました。世界的に著名なバーテンダーDevender Kumar氏が、自身のニューヨークでのBARプロジェクトに向けて「日本を象徴する新しいアマーロ」を構想したことから、天盃と伊勢屋酒造による共創プロジェクトとして開発が進められました。

「KIZASHI AMARO - TENPAI EDITION -」は、日本国内での限定販売に加え、2026年7月にニューヨーク・マンハッタンを中心として限定本数でリリース予定です。

また、本商品の発売に合わせて、福岡にてプロフェッショナル向けイベント「焼酎＆アマーロセミナー」を開催いたします。

なぜ今、焼酎はBARに必要なのか

世界のBARシーンでは近年、ローカルスピリッツへの関心が高まり続けています。

メキシコのメスカルやブラジルのカシャッサなど、地域の蒸留酒がカクテル文化の中で再評価される中、日本の蒸留酒である焼酎も新たな可能性を模索しています。

今回のプロジェクトは、焼酎を単なる伝統酒としてではなく、BARで使われるスピリッツとして再定義する試みでもあります。

焼酎の持つ穀物の旨味や柔らかな香りは、カクテルやリキュールのベースとしても高いポテンシャルを持っています。

「KIZASHI AMARO」は、その可能性を示す新しい提案です。

■ 「FRIENDS OF SCARLET」― 日本各地のボタニカルをアマーロという形で届ける旅 ―

「フレンズオブスカーレット」とは、日本各地の蒸留文化や植物、生産者との出会いから生まれるアマーロを通して、日本の風土を表現するプロジェクトです。

第一弾では、東京・八丈島の植物を使用した「八丈島アマーロ」を発表しました。

第二弾となる今回は、福岡県朝倉郡の焼酎蔵・天盃との出会いから生まれた共創プロジェクトです。

職人の手で一つひとつ丁寧に仕立て、自然そのものの香味を活かしたボトルへと昇華させます。

このプロジェクトは八丈島から始まり、今回の福岡県朝倉郡筑前町、そして北海道の山野草や、長野の高原ハーブなど、

各地で育まれるボタニカルの魅力にフォーカスしながら、その土地の文化や風土と向き合い、シリーズとして展開していきます。

焼酎をベースにした薬草酒「KIZASHI AMARO」

通常、アマーロはニュートラルスピリッツをベースにハーブや薬草を浸漬して造られるリキュールです。

しかし今回の「KIZASHI AMARO - TENPAI EDITION -」では、天盃の麦焼酎をベーススピリッツとして採用。焼酎の持つ穀物の旨味と柔らかな香りを土台に、38種類の薬草やハーブを重ねることで、苦味・甘味・香りが幾層にも重なり合う立体的な味わいを構築しました。

黄金色に輝く液体は、シトラスとハーブの複雑な香りから始まり、口に含むとしっかりとした苦味と穏やかな甘味が広がり、後半には麦焼酎由来の静かな余韻が長く続きます。

食前酒としてのストレートやオンザロック、ソーダ割りのほか、ネグローニなどのカクテルベースとしても使用できる設計となっています。

詳細を見る :https://iseyashuzo.com/products/kizashi_amaro

天盃について

福岡県朝倉郡筑前町に蔵を構える天盃は、「蒸溜を磨く」という理念のもと麦焼酎の品質を追求してきた蒸溜所です。近年では「クラフトマン多田」ブランドを中心に世界14か国へ輸出を行い、食とのペアリングを軸とした蒸留酒としてレストランシーンで高い評価を得ています。

今回のプロジェクトでは、その蒸溜技術によって生まれた焼酎原酒をベーススピリッツとして使用しています。

福岡セミナー開催

本商品の発売に合わせて、福岡にてプロフェッショナル向けセミナーを開催します。

当日は、焼酎とアマーロという異なる蒸留文化の接点について解説しながら、開発ストーリーの紹介、テイスティング、カクテルデモンストレーションなどを実施予定です。

セミナー概要

イベント名：焼酎＆アマーロセミナー

テーマ：越境する蒸溜酒の現在地

開催日：2026年3月21日（土）

時間：14:00～16:00

会場：WITH THE STYLE FUKUOKA

参加費：2,000円

定員：30名

対象：バーテンダー・酒販店・飲食関係者

セミナーお申し込みはこちら :https://forms.gle/sTXU3o8n71VNt33S8

SCARLET(R)（スカーレット）とは

「SCARLET(R)」は、1800年代のアマーロの古典レシピに着想を得て、オレンジピール、ジャスミン、ニガヨモギ、マジョラム、ホップなど、25種以上のボタニカルを用いて丁寧に仕立てたクラフトリキュールです。

伊勢屋酒造が手がけるこのアマーロは、イタリアで親しまれてきた伝統文化を単に再現するのではなく、日本の風土・植物・人の手仕事を重ね合わせることで、新たな文脈を持った“本質的な日本のアマーロ”として再構築されています。

味わいは、甘味と苦味のバランスに優れ、口に含むと複層的な香味とともに心地よい苦味が余韻として広がります。ストレート、ロック、ソーダ割りはもちろん、カクテルのベースや食中酒としても幅広くお楽しみいただけます。

すべての製造工程は、家族による手作業。

その根底にあるのは、「土地 × 植物 × 手しごと × アマーロ」という思想。

自然と人の営みが調和することで、唯一無二の風味と物語が生まれます。

■ 伊勢屋酒造について

伊勢屋酒造は、神奈川県相模原市緑区・小原宿に拠点を構える、日本では数少ないアマーロ専門のクラフト酒造です。

築100年を超える古民家を再生した酒造所で、ボタニカルの選定から抽出、瓶詰めに至るまで、すべての工程を無添加・手作業で行っています。

私たちが大切にしているのは、大量生産では決して再現できない“香り・質感・時間の濃度”。

日本の土地に眠る植物たちの魅力を、丁寧に、静かに、そして誠実に届けてまいります。

Official Online Store: https://iseyashuzo.com

Official Instagram: https://www.instagram.com/scarlet.iseya

Official LINE: https://page.line.me/783ymbgq

【ご案内】

LINE＠を通じて限定商品や新商品情報を配信しています。

是非ご登録ください

伊勢屋酒造公式LINE@に登録する :https://page.line.me/783ymbgq