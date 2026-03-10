株式会社FRS、従業員の安心を支える相談体制を強化　伴走型従業員健康支援プログラム「THE CARE」を導入

株式会社WithMidwife

株式会社With Midwife（本社：大阪市、以下With Midwife）が提供する伴走型従業員健康支援プログラム「THE CARE」を、株式会社フォーバル・リアルストレート（本社：東京、以下株式会社FRS）が、2026年1月1日より導入を開始しました。

株式会社FRSでは、従業員が安心して働き続けられる環境整備を重要な経営課題の一つと位置づけており、本導入は“自分や家族のささいな変化に気づいたときにすぐ相談できる環境”の実装を目的とした取り組みです。

■株式会社フォーバル・リアルストレートについて

株式会社フォーバル・リアルストレート（FRS）は、不動産仲介・内装デザイン設計・ICTインフラ構築を主軸に、企業のオフィス移転やリニューアルを支援している会社です。

株式会社FRSは「ワークプレイスの創造を通じて『働き方』と『場』の在り方の最適解を提供し、経営課題の解決に貢献する」という考え方を大切にしています。中小企業の経営課題に寄り添ったオフィス環境を整え、そこで働く人々の成長と、企業のさらなる発展を目指し事業を展開しています。また、幅広い専門領域を持ちながらも連携しながら、状況に応じた支援をワンストップで提供できる体制づくりにも取り組んでいます。

■伴走型従業員健康支援プログラム「THE CARE」の導入内容について

株式会社FRSの従業員113名およびその家族に対し、看護師・助産師・保健師等の国家資格を併有するスタッフ3名が専属で、24時間365日寄り添います。

従業員は専用のアプリを通じて、チャットやテレビ電話を通じた匿名でのオンライン相談ができるほか、管理部門はプログラムに含まれる、健康やライフイベントに関する社員向けセミナーの実施、相談実績の統計データに基づくコンサルティングにより組織改善を図ることが出来ます。

■導入意図/背景

株式会社FRSでは、ストレスチェックの実施や産業医との連携など、法令に基づいた体制整備を進めてきました。

一方で、日々の体調やメンタルの変化、育児・介護、家族のことなど、「ちょっと気になること」を気軽に相談できる受け皿については、より強化できる余地があると感じていました。

特に、相談窓口が会社経由になる場合、「相談内容が会社に知られてしまうのではないか」という心理的ハードルにより、実際には相談に踏み出せないケースもあるのではないかと考えています。本来であれば早い段階で相談できれば解決できる悩みでも、誰にも打ち明けられないまま抱え込み、結果として体調不良や退職につながってしまうことは、企業としても避けたいと考えました。

そこで、会社を介さず第三者の医療専門家へ匿名で相談できる福利厚生サービス「THE CARE」を導入。“気になったタイミングで早めに相談できる環境”を整えることを目的としました。

制度として整えるだけでなく、「実際に使える環境」を持つこと。THE CAREの導入は、健康経営および人的資本経営の観点からも、株式会社FRSが従業員一人ひとりの安心に本気で向き合う姿勢を体現する施策です。

■今後に向けて期待していること、展望

THE CAREの導入は、単なる福利厚生サービスの拡充ではなく、従業員が安心して働き続けられるための“土台づくり”の一環だと位置づけています。

仕事に慣れてきたタイミングや、責任が増してくる時期、あるいはライフイベントの変化など、従業員が心理的な負荷を感じやすい局面にこそ、適切なサポートが必要であると考えています。

そうしたときに、「一人で抱え込まなくて良い環境がある」「会社を通さずに、医療専門家へ直接相談できる」という選択肢があることは、従業員個人の安心感だけでなく、長期的な人財定着やレジリエンスの向上にもつながると期待しています。

特に、2026年度の新入社員受け入れを控える中で、早期から医療専門職とつながることが出来る体制を整えたことは、環境変化に伴う不安の軽減や定着支援の観点からも重要な施策です。新たな環境に身を置く若手社員にとって、業務だけでなく生活面や体調面も含めて相談できる“社外の専門家”の存在は、大きな安心材料になると捉えています。

今後は、利用状況を丁寧に見ながら、「導入しただけ」で終わらせるのではなく、

実際に使われ、支えとなる仕組みとして育てていく方針です。

健康経営や人的資本経営という言葉が広がる中で、形式的な制度整備にとどまらず、

従業員一人ひとりが安心して挑戦できる環境を整えることが、企業としての持続的な成長につながると考えています。

引き続き、従業員の声に耳を傾けながら、実態に即した取り組みを積み重ねていきたいと思います。

■代表者コメント

株式会社フォーバル・リアルストレート 代表取締役社長 芳賀 直樹氏

従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりは、企業としての持続的な成長の基盤だと考えています。私たちはこれまで、「環境が人をつくる」という考えのもと、お客様の働く環境づくりを支援してまいりました。

その思想は、自社においても同様であるべきだと考えています。

健康経営や人的資本への関心が高まる中で、制度を整えるだけでなく、実際に相談しやすい“支えとなる仕組み”を持つことが重要です。働く中で不安や迷いが生じることは、決して特別なことではありません。そうしたときに一人で抱え込まず、早い段階で相談できる選択肢があること。それ自体が、安心につながると考えています。

THE CAREの導入を通じて、従業員が気になったタイミングで早めに相談できる体制を整え、より安心して挑戦できる職場づくりを進めてまいります。

今後も、形式的な制度にとどまらず、実際に活用され、従業員の支えとなる仕組みとして育てていきたいと考えております。

■健康と子育ての従業員支援プログラム「THE CARE」について

働く人を取り巻くライフイベントやキャリアに関する悩みを、24時間365日いつでも企業視点を兼ね備えた企業専属の看護師/保健師/助産師に相談できるアプリをメインとした伴走型従業員支援サービス。

THE CARE公式サイト https://thecare-biz.jp/

＜The CAREの3つの特徴＞

１.幅広い専門性をもつスタッフによる手厚いサポート

看護師・助産師・保健師等の国家資格を併有するスタッフが、労務やキャリア支援などの企業視点のスキルを身につけ（ライセンス制）、はたらく人を支援します。

２.気軽さ・手軽さを追求したアプリ

医療専門家は1社につき3名以上専属でつきます。導入企業に所属する従業員およびその家族は専用のアプリケーションでメンタルヘルス、体調管理、妊活、子育て、介護など公私における様々なお悩みを打ち明けることができます。24時間365日相談を受け付け、匿名で利用できる社外相談窓口です。

３.企業と個人双方から支援

企業視点を身につけた専属の医療者は、企業独自の制度や社風も理解して従業員の支援にあたります。一方で、相談者からの声をデータ分析した後、直接企業へフィードバックを行い、改善や風土醸成につなげます。両者に対し密に関わりながら、従業員のお悩みの根本的解決をめざします。

■企業概要

企業名：株式会社With Midwife

設立日：令和元年11月1日

資本金：300万円

代 表：岸畑 聖月

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 QUINTBRIDGE303

理 念：「生れることのできなかった、たったひとつの命でさえも 取り残されない未来」の実現

目の前のいのちだけでなく、流産や死産など、目に見えないいのちも私たちは日常的に目にしています。そんないのちも、決して取り残されない社会を、私たちは助産師の「寄り添う(care)」チカラで実現します。

公式HP：https://withmidwife.jp/

