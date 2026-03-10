プロフェッショナルの新たな挑戦を支援するGroovementハイクラス×DX特化のコンサル・スタートアップ転職を支援する「Groovement Agent」をローンチ

株式会社Groovement

プロフェッショナルの新たな挑戦を支援する株式会社Groovement（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浴野真志）は、この度、フリーランスコンサルタント支援で培ったネットワークとノウハウを活かした人材紹介サービス「Groovement Agent」をローンチいたします。

■ 新サービス「Groovement Agent」ローンチの背景

当社はこれまで、フリーランスコンサルタント向けの案件紹介マッチングサービス「Strategy Consultant Bank」および「IT Consultant Bank」を通じて、企業様のビジネス課題の解決とプロフェッショナルの柔軟な働き方を支援してまいりました。

このスキルシェア事業を展開していく中で、企業からは「フリーランスだけでなく、事業の中核を担う正社員人材を紹介して欲しい」というご要望は多く寄せられていました。

また、コンサルタント側からも「自身のキャリアを見つめ直し、再び会社員として中長期的な貢献をしたい」というニーズも顕在化しており、彼らのキャリアを総合的に支援するための新たなソリューション提供が急務となっていました。

このような背景から、フリーランスとしての働き方だけでなく、正社員としてのキャリアも包括的に支援することで、企業とプロフェッショナルの双方にとって最適な「次の一手」を提供するべく、「Groovement Agent」の提供を開始するに至りました。

■ 「Groovement Agent」のサービス概要・強み

「Groovement Agent」は、企業の事業成長にコミットできる優秀なプロフェッショナル人材と、その能力を最大限に活かせる企業との正社員採用のマッチングを支援するサービスです。

1. 業務委託・正社員の柔軟な提案が可能

当社の既存サービスである「Strategy Consultant Bank/IT Consultant Bank」と連携することで、企業側へは業務委託（フリーランス）活用と正社員採用の2つの選択肢を同時に、かつシームレスに提案することが可能です。

企業の課題やフェーズに応じて、最も効果的な人材ソリューションを提供します。

2. “生きた情報”に基づいた質の高いマッチング

求職者側には、当社が「Strategy Consultant Bank/IT Consultant Bank」を通じて顧客のプロジェクトを中長期で支援している実績から得られる、企業の組織風土やプロジェクトの実態といった“より生きた情報”を提供することが可能です。

これにより、入社後のミスマッチを最小限に抑え、求職者のキャリア満足度と企業の定着率向上に貢献します。

3. プロフェッショナルのキャリアを総合的に支援

フリーコンサルとしての活動を支援してきた知見を活かし、現役のプロフェッショナルが持つスキルや志向性を深く理解した上でのカウンセリングを実施します。

業務委託と正社員の両面からキャリアを捉えることで、プロフェッショナルのキャリア形成を総合的にサポートします。

■代表取締役 浴野 真志 コメント

当社はこれまで、フリーランスの活躍を支援することで、プロフェッショナルの多様な働き方を推進してまいりました。

その中で、企業様からの正社員採用ニーズ、そしてプロフェッショナルの皆様からの「会社員としての新たなチャレンジ」へのご要望が非常に高まっていることを実感しています。

「Groovement Agent」は、単なる人材紹介に留まらず、当社の持つフリーランス支援のネットワークや、現場のリアルな情報という強みを最大限に活かしたサービスです。

企業には最適な人材戦略を、プロフェッショナルには自身の可能性を広げるキャリアを、業務委託と正社員という二つの選択肢から総合的にご提案してまいります。

この新サービスを通じて、企業の成長と、プロフェッショナルの挑戦に、より深く貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社Groovement

代表取締役：浴野 真志

住所：東京都渋谷区神南1丁目23－14

設立：2021年2月

事業内容：

１. フリーランスコンサルタント向けの案件紹介マッチングサービスの運営

- Strategy Consultant Bank：https://strategyconsultant-bank.com/- IT Consultant Bank：https://itconsultant-bank.com/

２.ハイクラス向けのコンサル・スタートアップ転職支援

- Groovement Agent：https://groovement-agent.com/(https://groovement-agent.com/)

３.経営コンサルティングサービスの提供

- Groovement Consulting

会社HP：https://groove-ment.com/ (https://groove-ment.com/)

■お問い合わせ先

広報担当

Tel：03-4500-1800

E-mail：info@groove-ment.com