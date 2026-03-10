夏の定番！クールタイプの薬用入浴剤「旅の宿　涼夏の湯クールアソート」数量限定発売

　クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、薬用入浴剤「旅の宿　涼夏の湯クールアソート」[医薬部外品]を、２０２６年４月１０日（金）に数量限定で発売いたします。




　「旅の宿」は、１９８６年の発売以来、温泉の温浴効果や香りを研究するとともに、温泉の世界観、日本の情緒を追求してきました。「こだわりの温泉成分」の配合や、温泉地をイメージした色や香り、版画のパッケージで、自宅で日本各地の湯めぐり気分をお楽しみいただける薬用入浴剤です。



　「旅の宿」夏の定番「涼夏の湯クールアソート」は、冷涼成分「メントール」を配合し、湯上がり気分爽快な「涼」・「夏」・「風」３種類を詰め合わせた数量限定商品です。シトラスミントの香りの「涼」は瑠璃色（るりいろ）、ハーバルミントの香りの「夏」は浅葱色（あさぎいろ）、フレッシュミントの香りの「風」は薄浅葱色（うすあさぎいろ）のとうめいな湯色で、香りからも視覚からも夏らしさを感じていただけます。



　外箱パッケージの正面には大きく風鈴をあしらい、その向こうでは、川辺で花火を見上げる親子や七夕飾りを竹につけている子どもなど、涼やかな夏の風情を版画で描きました。



　クールなお風呂にゆっくりつかって疲労回復、“香りさわやか　サッパリ湯上がり　爽快気分”のバスタイムをお楽しみください。



【商品特長】


粉末タイプ「涼夏の湯」（涼、夏、風）３種計９包をアソートしたクールタイプの薬用入浴剤（数量限定商品）



＜共通配合成分＞


●こだわりの温泉成分配合


○温泉ミネラル（有効成分／炭酸水素ナトリウム）


からだあったか：ポカポカとからだを芯まであたためます。


○温泉含有香気成分


気分ゆったり：温泉の源泉水の採取・研究により生まれたリラックス感のある香り成分です。


●生薬（有効成分／チンピ・トウキ）配合


●メントール（冷涼成分）配合



＜配合成分／香り／湯色（とうめい湯）＞


●「涼」：「モモエキス散」（保湿成分）／シトラスミントの香り／瑠璃色（るりいろ）


●「夏」：「ビワ葉エキス散」（保湿成分）／ハーバルミントの香り／浅葱色（あさぎいろ）


●「風」：「ショウブ根エキス」（保湿成分）／フレッシュミントの香り／薄浅葱色（うすあさぎいろ）



＜効能＞


疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、荒れ性、あせも、しっしん、しもやけ、ひび、あかぎれ、うちみ、痔、産前産後の冷え症



【商品概要】


※本品は温泉の湯を再現したものではありません。




＜販売名＞涼：旅の宿　涼夏涼風　ｒｙ／夏：旅の宿　涼夏涼風　ｎｔ／風：旅の宿　涼夏涼風　ｋｚａ



【発売予定日】　　２０２６年４月１０日（金）



【販売チャネル】　全国のドラッグストア、スーパーマーケット等



【ＷＥＢサイト】　https://www.kracie.co.jp/khp/tabi/




