NURO 光、「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」の4部門で最優秀を受賞

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO（ニューロ） 光」は、満足度の高い通信事業者のベストサービスを選ぶ「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」において、「キャリア部門（エリア別総合）」3部門と「キャリア部門ゲーム利用の部」で最優秀を受賞しました。



同アワードは、インターネットユーザーの投票により、利用者満足度の高いインターネット通信サービスを表彰する年次のアワードです。調査は2026年1月にブロードバンド情報サイト「RBB TODAY」を運営する株式会社イードが行い、インターネットを通じて得られた固定回線利用者からの有効回答数19,994票をもとに賞が決定されました。

「NURO 光」は、「キャリア部門（エリア別総合）関東」、「キャリア部門（エリア別総合）戸建てサービスの部 関東」、「キャリア部門（エリア別総合）集合住宅サービスの部 関東」、高い品質が求められる「キャリア部門ゲーム利用の部」の4部門において最優秀を受賞し、高い評価を得ました。「キャリア部門（エリア別総合）集合住宅サービスの部 関東」では2年連続で最優秀を受賞、「キャリア部門 ゲーム利用の部」は昨年の優秀に続き最優秀を受賞しました。

「NURO 光」は2013年4月にサービスを開始して以来、インターネットを介したより豊かな体験の提供を目指し、時代に先駆けて通信環境の整備に取り組んでまいりました。さらに、継続してネットワーク設備の増強を続け、2023年度からは前年度比で約2倍となる過去最大規模の増強を実施しています。お客さまの声に耳を傾け、通信環境のモニタリングを強化することで、より快適で安定したサービスの提供にも努めています。

さらに「NURO 光」は、申し込みから開通後までの利用体験や、「NURO 光」の回線を利用することによって出会うあらゆる感動体験といった、お客さまの通信体験の向上を推進しています。今後もソニーグループの通信サービスとして、サービス品質や顧客満足度のより一層の向上に努めるとともに、通信を取り巻く環境変化に応じた価値あるサービスを提供できるよう尽力してまいります。

- 「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」 2026年1月発表

https://www.iid.co.jp/news/press/2026/012801html

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

「NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

※ プレスリリース（2025年9月8日発表）：NURO 光、Opensignal「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」日本国内の固定通信サービスで最多受賞

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2025/pr20250908_opensignal.html

＜「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

＜「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※ プランの詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/brand/ (https://www.nuro.jp/brand/)

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。