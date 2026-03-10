軌道の現場へ駆けつける宇宙の安全パトロールサービス、実現へ

株式会社アストロスケールホールディングス

株式会社アストロスケールは持続可能な宇宙環境の実現を目指し、「宇宙のロードサービス」とも呼べる軌道上サービスに取り組んでいます。その一つである観測サービスは、道路の安全パトロール隊が現場に赴き点検するように、宇宙の軌道にある故障した衛星やデブリなど特定の物体に接近してその状態を把握するものです。アストロスケールはこの度、その実現に繋がるミッションの紹介動画を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cS82fJ05iNA ]

アストロスケールは軌道上サービスとして、自動車に提供されるさまざまなロードサービスと同様に、移動・除去や燃料補給等の技術開発に取り組んでいますが、どのようなサービスを提供するにも、対象物体に接近してその状態を把握することが不可欠です。しかし、これまでの宇宙状況把握は地上からの観測や、軌道上での遠距離からの観測に頼るしかなく、高度数百km以上の軌道にある物体の様子について把握できる情報は限られていました。同時に、軌道にある衛星やデブリの劣化・損傷状況やその周辺環境を知りたいニーズは国やセクターを跨いで高まっており、これからは地上からの観測に加え、軌道上で接近し現場で点検するというパトロールが新常識となると考えています。本ISSA-J1のミッションは、その「宇宙の安全パトロール」の実証ミッションとして、運用を終えた日本の衛星デブリ2機を点検します。異なる軌道にある2つの衛星デブリに接近し、近距離で撮影するのは民間企業では世界初の試み※です。

また、アストロスケールは、「SBIR制度」（スタートアップ等による研究開発を促進し、その成果を円滑に社会実装し、それによって我が国のイノベーション創出を促進するための制度）において、スタートアップの大規模技術実証を支援する、文部科学省・中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ3基金事業）の宇宙分野の補助事業者として採択され、「軌道上の衛星等除去技術・システムの開発・実証」に取り組んでいます。ISSA-J1はその一環として開発・運用するものです。

ISSA-J1は現在組み立て段階にあり、打上げを2027年に予定しています。

対象となる衛星デブリ等の詳細は、今後随時お知らせしてまいります。

関連情報

ISSA-J1紹介ページ：https://www.astroscale.com/ja/missions/issa-j1

ISSA-J1イメージ動画公開先：https://youtu.be/cS82fJ05iNA

※過去に同様の事例がないか自社で調査（2026年2月）

アストロスケール について

アストロスケールは、軌道上サービスの世界的リーダーとして、安全で持続可能な宇宙開発に取り組んでいます。当社は故障機や物体の観測・点検、衛星の寿命延長、修理・アップグレード、衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去、既存デブリの除去など、多様で革新的な軌道上サービスソリューションを提供します。2021年3月以降、アストロスケールはELSA-dやADRAS-Jのミッションにおいて軌道上でRPO技術を実証し、軌道上サービスのリーダーとしての地位を確立してきました。アストロスケールの宇宙機は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）や防衛省、米国宇宙軍、欧州宇宙機関（ESA）、英国宇宙庁（UKSA）、Eutelsat OneWebとの先駆的なミッションに採用されています。宇宙機の定期的な点検、移動、除去、寿命延長のためにより多くの衛星運用者が軌道上サービスを導入し、循環型宇宙経済の可能性が広がり、より持続可能な宇宙の未来が開かれつつあります。本社・R&D拠点の日本をはじめ、英国、米国、フランス、イスラエルとグローバルに事業を展開しています。株式会社アストロスケールは、株式会社アストロスケールホールディングスの日本子会社です。

アストロスケールウェブサイト：https://astroscale.com/ja/