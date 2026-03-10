ロボットタクシーのムービーズ、東京都臨海副都心部での実証実験を実施

株式会社ムービーズ

自動運転において日本・世界のトップレベルの技術と実績を持つAIロボティクス領域のスタートアップ、株式会社ムービーズ（本社：石川県金沢市、代表取締役CEO エリック・ウェイ（魏嘉宏）、以下「ムービーズ」）は、このたび国立大学法人金沢大学（以下「金沢大学」）などと連携し、東京臨海部での実証実験を行うことをお知らせします。

■実証実験の背景・目的

ムービーズは、「あらゆる人の移動を自由にし交通格差のない社会を作り出す」ことを目的に、完全自動運転のロボットタクシーの実現を目指して2024年5月に創業した金沢大学発のスタートアップです。ムービーズの礎は、当該領域においてまだ黎明期である1998年より28年間、金沢大学で続けてきた研究開発にあります。業界に先んじた2015年より公道走行を始め、現在既に延べ4万キロ、2千人の乗車の実績を持ち、数多くの特許を保有しています。

このたびの実証実験は、経済産業省 令和5年度「無人自動運転等のCASE 対応に向けた実証・支援事業（自動運転技術（レベル3、4）に必要な認識技術等の研究）」 AD-URBAN※の取り組みの一環となるものです。ムービーズは、経済産業省の委託先である金沢大学に協力し、東京臨海部でのロボタクの運行実証を支援するはこびとなりました。

ムービーズは、本実証において具体的に自動運転用地図の生成、ロボットタクシーの運行などを担っております。

■実証実験概要

実施日：2026年2月～3月 (不定期)

実施場所：東京都臨海副都心部

試乗対象者：関係者

ムービーズは、今後、事業展開をさらに加速し、完全自動運転のロボットタクシーの社会実装の早期実現に取り組んでまいります。

※FOT project of Automated Driving system under Real city environment based on Academic Researcher’s Neutral knowledge.

■株式会社ムービーズについて

本社：石川県金沢市

設立：2024年5月

代表：代表取締役CEO エリック・ウェイ、代表取締役CTO 菅沼 直樹

事業：自動運転システム開発事業、自動運転サービス事業

URL：https://moveez-inc.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ムービーズ

Email: contact@moveez-inc.com

ウェブサイト: https://moveez-inc.com/

YouTubeチャンネル : https://youtube.com/@MoveEzInc





