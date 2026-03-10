Solafune、シリーズA総額50億円超の資金調達を実施

株式会社Solafune

衛星×AI技術で宇宙規模のインテリジェンスを開発する株式会社Solafune（読み：ソラフネ、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：上地 練、以下「当社」）は、第三者割当増資（エクイティ）および金融機関からの借入枠（デット）等を組み合わせた50億円超の資金調達を実施しました。

本ラウンドでは、Globis Capital Partners をリード投資家として、Boost Capital、Rice Capital、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、りそなキャピタル、千葉道場ファンドらが参画しました。

■ 資金調達の概要

第三者割当増資（エクイティ）

- リード投資家- - Globis Capital Partners- 新規投資家:- - Boost Capital、Rice Capital、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、りそなキャピタル、千葉道場ファンド、個人投資家

借入枠（デット）

■ 資金調達の背景と目的

- 金融機関:- - みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、他

当社は「Hack The Planet.」をミッションに掲げ、衛星データを中核とした地理空間解析技術を高度化してきました。近年、地政学リスクの高まりや安全保障環境の複雑化を背景に、防衛・インテリジェンス領域における高度な情報収集・分析ニーズが急速に拡大しています。これを受け、当社が培ってきた技術の需要も大きく伸長しています。

Solafuneは、

- 衛星・地理空間情報を扱う GEOINT- SNS・各種メディア・インターネット情報を扱う OSINT- 通信・電波情報を扱う SIGINT

を統合的に解析する情報収集基盤を構築。防衛・インテリジェンス領域を中核に、資源、防災、農業、インフラ監視など複数産業へ横断的に応用しています。

その結果、防衛省、警察庁、内閣府をはじめとする各省庁から継続的に多数の案件を受注。また、アフリカを中心とする海外政府や国連機関とも連携し、資源安全保障や災害対応分野におけるプロジェクトを実行しています。

当社の技術は、特定産業向けソリューションを超え、国家および国際社会の意思決定を支える基盤技術として重要性を高めています。

■ 今後の展望

今後は、日本政府事業を中心に、東南アジア、南米、中東などグローバルサウスにも展開エリアを拡大し、防衛・インテリジェンス領域を中核に据えた惑星規模のインテリジェンス基盤「Planetary Intelligence OS」の構築を目指します。

本資金調達は、その実現に向けた基盤強化を目的として実施したものであり、調達資金は以下に充当します。

■ 採用について

- エンジニア・プロダクト人材、安全保障人材の積極採用- 生成AIおよびマルチモーダル解析技術の高度化- 計算基盤・セキュリティ環境・設備への投資- 海外政府向け事業展開の加速

Solafuneは現在、事業拡大に伴い積極採用を行っています。

- AI／ML／LLMエンジニア- 衛星画像解析エンジニア- プロダクトエンジニア- セキュリティ／インテリジェンス領域エンジニア- 政府・国際機関向けPM・ビジネス人材

国家レベルのプロジェクトに挑戦したい方からの応募をお待ちしております。

https://company.solafune.com/career

■ 代表コメント

株式会社Solafune 代表取締役CEO 上地 練

全ての事象を数式で記述できないか、できるとすればどのような記述の方法があるか。

私が学生時代に立てた問いに向き合う日々の中でSolafuneは「地球を、そして人類を、より正しく理解する」技術を積み上げてきました。

AIと宇宙が交差する時代に、国家や組織の意思決定を支えるインテリジェンス基盤を構築し 「Planetary Intelligence OS」を実現する会社として、私たちのミッションである「Hack The Planet.」を体現します。

■ 株式会社Solafuneについて

Solafuneは、「Hack The Planet.」を掲げ、衛星データ（GEOINT）をはじめ、OSINT・SIGINTなど多様な情報を統合解析するインテリジェンス基盤を開発するテクノロジー企業です。防衛・安全保障領域を中核に、資源、防災、農業、インフラ監視などへ技術を応用し、政府機関や国際機関の意思決定を支える「Planetary Intelligence OS」の構築を推進しています。

会社概要

会社名: 株式会社Solafune

代表者: 代表取締役CEO 上地 練

所在地: 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 28F

設立: 2020年5月

事業内容: インテリジェンス技術の開発、データ解析プラットフォーム運営、関連サービスの提供

URL: https://company.solafune.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Solafune 広報担当

E-mail: pr@solafune.com