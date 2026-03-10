NECネッツエスアイ「健康経営優良法人2026（大規模法人部門 ホワイト500）」に認定

NECネッツエスアイ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長 兼 CEO兼CENO：大野 道生）は、2026年3月9日に、経済産業省と日本健康会議（注1）が共同で選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門ホワイト500）」に認定されました。

当社は価値創造の源泉に「人材」を置いており、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、安心して働き続けられる仕組みづくりや、働きがいを感じながら自律的に学び、挑戦することができる機会の提供、支援などに取り組んでいます。

■「健康経営」に向けた取り組みの事例

▽健康リテラシーの向上

社員が職場や家庭で積極的に健康行動を実践できるよう、幅広いヘルスケア知識の習得と情報のアップデートを支援しています。

2021年から継続して推進している「日本健康マスター検定（注2）」の取得については、部下のマネジメントのための “必須スキル”として管理職の取得を義務化し、現時点では全社員の4割が合格しています。

▽健康意識向上・生活習慣改善の支援

社員と家族が利用できる健康管理アプリを利用し、歩数イベントなどを通じて運動習慣や健康意識の向上を支援しています。また、管理栄養士による相談会を実施するなど、生活習慣の改善に向けた環境整備に取り組んでいます。

▽働きやすい職場づくり

社員一人ひとりが健康で安心して働ける環境を目指し、勤務状況の可視化や適正な労働時間管理を徹底しています。

また、就業ルールの周知や経営トップによる継続的なメッセージ発信にも取り組み、いきいきと働ける職場づくりを推進しています。

当社は、今後も従業員にとっての「身体的・精神的・社会的に良好な状態（Well-being）」と組織のエンゲージメント向上に取り組み、当社の更なる発展と提供価値の高度化につなげ、持続可能な社会の実現に貢献します。

以上

(注1) 日本健康会議

https://kenkokaigi.jp/about/

(注2） 日本健康マスター検定

https://kenken.or.jp/about

■NECネッツエスアイの健康経営について

https://www.nesic.co.jp/sustainability/social/health/index.html#top

※ 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※ 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。