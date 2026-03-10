COLDRAW、iF International Forum Design GmbH主催　iF Design Award 2026を受賞

COLDRAW株式会社

COLDRAW株式会社（本社：東京都）は、このたび、世界的に権威あるデザイン賞「iFデザインアワード 2026」を受賞いたしました。私たちはネイチャーカクテルを通じて、人と自然の関係性を再定義することを目指し、機器・素材・体験を一体で設計する取り組みを進めています。

iFデザインアワードは、ドイツ・ハノーバーを拠点とするiF International Forum Design GmbHが主催する国際的なデザイン賞です。本年は、68カ国・地域から約10,000件の応募が寄せられ、129名のデザイン専門家による厳正な審査が行われました。

今回COLDRAWは、特許取得の独自抽出技術「冷温減圧抽出」により、熱を加えず真空状態で植物本来の香り・味わい・旨味・色を引き出すという革新的なコンセプトと、洗練されたプロダクトデザインが高く評価されました。本抽出機のプロダクトデザインは、プロダクトデザイナーの森澤有人氏（sPods Inc.）が手がけています。さらに、飲料の製造・流通プロセスを見直すことで環境負荷の低減に貢献し得る点も含め、技術・デザイン・文化的価値を統合し、新たな飲料体験と産業の可能性を提示する取り組み全体のコンセプトが受賞につながりました。

今回の受賞は、単なる意匠としてのデザイン性にとどまらず、技術・思想・社会的意義を統合したプロダクト全体の完成度が国際的に認められたものです。

また、4月より、共にネイチャーカクテルの世界を共創いただくクリエイターの皆さまに向けた特別プログラムを開始する予定です。今後は多様なパートナーとともに、素材と向き合いながら飲料を創り上げる共創の取り組みを広げ、新たな飲料文化の創造と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■受賞概要

受賞名 ： iF Design Award 2026

受賞カテゴリー：5.06 Category, System & Process Concepts

受賞対象： COLDRAW(R) Nature Cocktail Brewer - Regenerative Beverage Platform(https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/coldraw-nature-cocktail-brewer/768659)

■COLDRAW（コールドロー）とは COLDRAWは、特許取得の最先端抽出技術「冷温減圧抽出」によって植物本来の香りと旨味を引き出し、これまでにない飲料〈ネイチャーカクテル〉を創造するプラットフォーム企業です。機器・素材・体験を一体で展開し、シェフやバーテンダーなどのクリエイターと共に多様なレシピを共創。“飲料をつくる”という共創モデルを軸に、飲み手と場をつなぎ、新たな食文化・産業構築を目指しています。2025年2月より三井不動産が展開する&mog(https://www.and-mog.com/)にCOLDRAW抽出所を開設し、研究開発活動を推進しています。https://coldraw.com/