株式会社DELTA「PHPerKaigi 2026」にSilverスポンサーとして協賛およびブース出展決定

株式会社DELTA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丹哲郎）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）にSilverスポンサーとして「PHPerKaigi 2026」にブース出展することをお知らせします。

PHPerKaigi（ペチパーカイギ）は、現在PHPを使用している方、過去にPHPを使用していた方、これからPHPを使いたいと思っている方、そしてPHPが大好きな方たちが技術的なノウハウとPHP愛を共有するためのイベントです。オフライン会場とオンラインのハイブリッド形式で開催されます。

当日は技術書が当たるガラポン企画も実施予定ですので、ぜひDELTAブースにお立ち寄りください。

PHPerKaigi 2026概要

タイトル：PHPerKaigi 2026

日時：2026年3月20日（金・祝）～ 3月22日（日）

参加費：8,800円（オンライン＋オフライン）

場所：〒164-0003 東京都中野区東中野4-10-2 中野セントラルパークカンファレンス

主催：PHPerKaigi 実行委員会

https://phperkaigi.jp/2026/

株式会社DELTAについて

株式会社DELTAは、「成長企業のエンジニアを支え続けるエコシステムを形成する」をビジョンに掲げ、CTOおよびエンジニア組織向けに幅広い技術・採用支援サービスを展開しています。

これまでに「CTO booster」や「VersionUp booster」を通じ、200社以上のプロジェクトを診断・支援し、エンジニア組織の生産性向上とコスト最適化に貢献してきました。

コーポレートサイト: https://teamdelta.jp/

CTO booster: https://costcut.cloud/

DELTAの請求代行：https://resale.teamdelta.jp/

VersionUp booster: https://teamdelta.jp/lp/versionup

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目19番15‑609号 宮益坂ビルディング

代表取締役：丹 哲郎

設立：2021年10月22日

資本金：5,000,000円

事業内容：開発組織向け技術支援

採用情報

DELTAでは事業成長を支えるメンバーを積極的に採用しています。

