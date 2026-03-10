Mac約300台のセットアップ時間を50%削減し、ゼロタッチキッティングの第一歩を実現。株式会社アマナ様のIru導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、株式会社アマナ（所在地／東京都品川区東品川2-2-43、代表取締役社長／金子剛章）様の、Iru導入事例を公開しました。同社はデバイス管理ツール（Mobile Device Management／MDM）運用の課題をTooに相談したことをきっかけに、他社MDMからIru （導入当時は旧名称 Kandji）へと乗り換え、Macのセットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

株式会社アマナ様は、「世界にノイズと美意識を」というコーポレートミッションのもと、広告ビジュアル制作やCG動画制作などを展開するビジュアルコミュニケーションの専門家集団です。

同社のICT部門ではMDMを万全の状態で運営できておらず、Iru導入以前に使用していたMDMは、設定内容やサポート体制が十分に整理・共有されていなかったことから、運用体制の再構築が難しい状況にありました。

MDM運用の見直しをきっかけに、Appleデバイスに特化したIruを導入されました。同社の要件を満たした機能が揃っていたことに加え、Tooからの適切なサポートによって安心して移行を進められる点が採用の決め手となりました。さらに、Iruの直感的なインターフェースや、日本語のローカライズに対応している点も高評価でした。

導入による最大の効果は、ゼロタッチに近いキッティングが可能となったことで、Macのセットアップ時間を半減できたことです。また、作業が平準化されたことで、少人数体制でも安定した運用を実現できました。

記事内では、実際に活用している機能や、Tooのサポート内容について、さらにWindows PCの管理への期待も語られています。ぜひご覧ください。

株式会社アマナ様のIru導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/Iru/amana-iru.html

■Iruについて

https://www.too.com/product/iru/

Iruは、ID管理からデバイス運用、脅威検知、コンプライアンスまでを統合するセキュリティプラットフォームです。Appleデバイスにとどまらず、WindowsやAndroidに対応し、AIと自動化で、安全で効率的なIT運用を実現します。

■株式会社TooがサポートするApple製品の法人導入

https://www.too.com/apple/

Too は、Apple製品の40年以上にわたる取り扱い実績を持ち、高い付加価値を提供できるApple Premium Business Partnerに認定された正規販売店です。Apple製品の導入にとどまらず、運用・管理までを包括的に支援し、お客様それぞれのIT環境に合わせた導入を支援しています。

