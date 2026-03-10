2026年3月、有明に日本初のイマーシブサウンド常設ホールが誕生。イマーシブサウンドシステム「d&b Soundscape」を世界最大級*で導入。ライブ音響は次のステージへ

ディーアンドビー・オーディオテクニック・ジャパン株式会社

ドイツに本社を置く業務用音響機器メーカー、ディーアンドビー・オーディオテクニック・ジャパン株式会社（神奈川県横浜市）は、2026年3月に東京都江東区有明に開業するTOKYO DREAM PARK内の「SGCホール有明」において、イマーシブサウンドシステム「d&b Soundscape」（読み：ディーアンドビーサウンドスケイプ）が日本国内のホールとして初めて（※1）常設導入されることをお知らせします。

d&b Soundscapeは、ニューヨークのブロードウェイやロンドンのウエストエンドをはじめ、世界各地の著名な劇場やコンサートホールで採用されているイマーシブサウンドシステムです。日本初の常設拠点となる「SGCホール有明」の誕生により、日本のライブエンターテインメントシーンに、かつてない臨場感と、どの客席にいても高品位なサウンド体験を提供してまいります。（※2）

■d&b audiotechnikがもたらす革新的な音響体験

1. どの座席でも「最高のリスニング体験」をー視覚と聴覚が一致する「正確な音像定位」

左右のスピーカーを主軸とする従来のステレオシステムでは、座席位置によって視覚と聴覚の定位に差異(ズレ)が生じることが一般的でした。d&b Soundscapeは、信号処理エンジン「DS100/DS100M」によって、こうした物理的制約を超え、ステージ上のパフォーマーの位置情報に合わせて、音をリアルタイムに配置します。これにより、従来スイートスポットと呼ばれていた、中央付近の座席に限らず、会場全体にわたって視覚と聴覚が自然に一致したリスニング体験を実現。観客はより深くパフォーマンスに没入することが可能となります。

従来のステレオシステムd&b Soundscape2.特許技術を用いた、カーディオイド技術

今回メインスピーカーとして採用されるフラッグシップ ラインアレイスピーカー「GSL」「KSL」は、特許技術であるカーディオイド指向性制御を備えています。この技術により、不要な音の回り込みを大幅に低減させ、ステージ上の静寂性を確保。マイクが拾う音の濁りを抑えることで、アーティストの繊細な息遣いや楽器の倍音までを、純度の高い状態で客席へと伝えます。

d&b Soundscapeはこれまで国内においても、サカナクション、クラフトワーク、ビョーク、SAPPORO CITY JAZZ、ミュージカル『TRUMPシリーズ』、JAZZ NOT ONLY JAZZ IIなど、音質にこだわる多くのアーティストや制作現場で採用され、高い評価を得てきました。d&b audiotechnik は、この「SGCホール有明」を通じて、アーティストのクリエイティビティを最大限に引き出し、観客の皆様へ至高の感動をお届けすることに貢献してまいります。さらに今後も、国内の劇場・ホールにおける音響表現の可能性を広げる存在として、関係各所と連携しながら、その普及と発展に寄与してまいります。

【今後の公演スケジュール】

～こけら落としプレミアシリーズ～

3月28日(土)、29日(日) B’z

4月11日(土)、12日(日) 山下達郎

4月18日(土)、19日(日) サカナクション

4月25日(土) 湘南乃風

4月26日(日) 新しい学校のリーダーズ

4月27日(月) 平井 大

4月28日(火)、29日(水) ケツメイシ

各公演の詳細はTOKYO DREAM PARKの公式ウェブページをご確認ください。

https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/calendar/

※1 日本国内において、d&b Soundscapeを常設導入したホールとして（2026年3月時点）

※2 会場はステレオシステムでの使用も可能です。演目によってはd&b Soundscapeが使用されない場合があります。

【SGC HALL 有明 写真】

SGC HALL ARIAKESGC HALL ARIAKE外観エントランス

【ディーアンドビー・オーディオテクニック・ジャパン株式会社 概要】

会社名：ディーアンドビー・オーディオテクニック・ジャパン株式会社

所在地：神奈川県横浜市都筑区東山田4-33-7

設立：1998年8月

代表取締役：矢島秀樹

電話番号：045-595-4001

事業内容：プロフェッショナル向け音響システムの販売および導入支援、空間音響の設計支援、技術サポート

URL: https://www.dbaudio.com/jp/ja/