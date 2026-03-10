新開発バッテリー搭載、パワフルなリアモーター式充電式草刈機

株式会社工進新開発の軽量かつパワフルを実現した40Vバッテリー

創業1948年以来、ポンプ、草刈機、噴霧器、発電機など開発・販売を展開する株式会社工進（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：小原英一）は近年人気の高まっている充電式草刈機のこれまでのご不満を解消し、パワーがあるのに軽量なバッテリーを搭載した充電式草刈機（PBC-400R）を開発いたしました。また、構造を見直すことで、操作にかかる力は約半減（＊1）になり、小雨でも使用できる防滴仕様なので作業を止めることのできないプロの方にも納得していただける草刈機です。

（＊1）弊社従来品：PBC-3650比

＜充電式草刈機（ＰＢＣ-４００Ｒ）特徴＞

１. 短時間で効率よく作業できる【40Vバッテリー＆ブースト機能】

２. 身体への負担が少ない【リアモーター式】

３. 小雨でも使用できる【防水性能 IPX4】

１.短時間で効率よく作業できる【40Vバッテリー＆ブースト機能】

充電式草刈機ではパワーや長時間使える性能を求めると、バッテリー容量を大きくする必要があり、それに伴い、バッテリーが重くなることが課題でした。肩から草刈機をかけて、左右に振りながら草を刈る肩掛け式の草刈機では特に重さの問題が大きいからです。そこで工進ではバッテリーの開発を一から見直し、弊社従来品より軽量でパワフルな40Vバッテリーを開発いたしました。

リアモーター式の特徴としてフロントモーター式（弊社従来型：PBC-3650）と比べてバッテリーの使用時間が短くなる問題がありましたが、この40Vバッテリーを搭載したPBC-400Rであれば、モーター負荷の少ない１速でも十分に草が刈れる性能を実現し、75分（1速時）～25分（4速）使用できるようになりました。

また、バッテリー残量を効率的に使用して草刈りするために、必要な時だけ瞬間に速度を上げることができるブースト機能がついています。例えば、草が密集した場所では、停止させて速度調整することなく、ブーストレバーをスライドさせるだけで瞬間的にスピードが上がり、草を刈ることができます。必要な時に必要な時だけ、高速回転させるのでバッテリー残量の消費を押さえることができます。

従来バッテリーと新型バッテリーの比較必要な時だけ瞬間にスピードを上げられるブースト機能

２.身体への負担が少ない【リアモーター式】

刃の先端を左右に振って草を刈る作業はとても疲れる作業です。従来の充電式草刈機（弊社従来型：PBC-3650）は先端の刃部分にモーターがついており、傾斜や不整地では先端を持ち上げて草を刈るのが大変との声も伺っていました。新型の充電式草刈機（PBC-400R）は後方にモーターを配置しているため、先端部分が軽く、刃の部分を左右に振りやすいため、従来の充電式草刈機に比べて操作する力が約半分（＊２）になりました。

（＊２）弊社従来品：PBC-3650、フロントモーター式比、弊社調べ）

モーターが後方についており、先端の刃部分が軽い充電式草刈機使用時にかかる力の比較

３. 小雨でも使用できる【防水性能 IPX4】

小雨や朝露など少々の雨の中でも作業を継続できる、防水保護等級 IPX4相当（IEC国際規格）を取得しています。水際でも気にせず草刈りできます。（＊3）

（＊3）本製品は水による影響を受けにくく設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

小雨時の草刈りや水際の草刈りにも使用可能乗用車にも搭載可能

ワンタッチで簡単に分割でき、乗用車にもラクに搭載して移動できます。

分割して乗用車に搭載可能

■仕様

■工進の企業情報

工進は1948年の創業以来「ポンプ一筋」のメーカーとして、これまで多種多様な商品とサービスを供給することで信頼を蓄積し、経験と実績を積み重ねてきました。当社の歴史は「革新と挑戦」です。「お客様にとって、より良い商品とサービスをお届けしたい。」という変わらぬ思いで、現場に寄り添いながら、事業を通じて社会発展と人々の生活の向上に貢献してきました 。創業100年に向けて、豊かな社会、産業、生活の創造に持続的な貢献を果たす企業であり続けることを目指して、お客さまと向き合い、抱える現場の課題にフォーカスし、お役立ちできる「ベストソリューション」を提供できる、新しい価値創造し続ける集団でありたいと思っています。これからも企業理念の実践を通じ、新たな発想でチャレンジを続けることで、社会的課題の解決や人々の生活の向上に貢献していく努力を続けてまいります。

・企業名：株式会社工進

・代表取締役社長：小原英一

・本社所在地：〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

・事業内容：ポンプ、草刈機、発電機、噴霧器、充電式家電製品、家庭用品の開発・製造・販売

