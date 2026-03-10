LANポートを手軽に増設できる、Type-C給電の超小型5ポートスイッチングハブを発売

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売しました。


設置場所を選ばないコンパクト設計で、ループ検知機能などのネットワーク管理機能も備えています。


USB Type-C給電方式を採用し、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できます。



【掲載ページ】


品名：ギガビット対応 スイッチングハブ（5ポート・Type-C給電）


品番：LAN-GIGAC503BK


標準価格：5,720円（税抜き 5,200円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-GIGAC503BK



LANポートを増設できるスイッチングハブ

1000BASE-Tに対応した、5ポート搭載のスイッチングハブです。


1系統のLANケーブルを4分配し、同時接続する際に最適です。




省スペースで設置できるコンパクト設計

軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できます。




Type-C給電で配線スッキリ

ACアダプタが不要で、付属のType-C-Aケーブルで給電できます。


パソコンやテレビのUSBポートからも給電でき、配線をスッキリまとめられます。





ループ障害をLEDでお知らせ

ループ障害が発生した場合、該当するポートのLEDが同時に低速点滅します。




壁掛け設置に対応

本体に壁掛け用の穴を備えており、壁面にも設置できます。机上スペースを取らず、スッキリとした配線・設置が行えます。




AUTO-MDIX機能

接続機器に応じて送受信配線を自動で切り替える「AUTO-MDIX」機能を搭載し、ストレート／クロスケーブルの区別なく接続できます。




AUTO-Negotiation機能

接続機器に応じて通信速度などを自動設定し、最適な通信を行う「AUTO-Negotiation」機能を搭載しています。




