LANポートを手軽に増設できる、Type-C給電の超小型5ポートスイッチングハブを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売しました。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、ループ検知機能などのネットワーク管理機能も備えています。
USB Type-C給電方式を採用し、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できます。
【掲載ページ】
品名：ギガビット対応 スイッチングハブ（5ポート・Type-C給電）
品番：LAN-GIGAC503BK
標準価格：5,720円（税抜き 5,200円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-GIGAC503BK
LANポートを増設できるスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、5ポート搭載のスイッチングハブです。
1系統のLANケーブルを4分配し、同時接続する際に最適です。
省スペースで設置できるコンパクト設計
軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できます。
Type-C給電で配線スッキリ
ACアダプタが不要で、付属のType-C-Aケーブルで給電できます。
パソコンやテレビのUSBポートからも給電でき、配線をスッキリまとめられます。
ループ障害をLEDでお知らせ
ループ障害が発生した場合、該当するポートのLEDが同時に低速点滅します。
壁掛け設置に対応
本体に壁掛け用の穴を備えており、壁面にも設置できます。机上スペースを取らず、スッキリとした配線・設置が行えます。
AUTO-MDIX機能
接続機器に応じて送受信配線を自動で切り替える「AUTO-MDIX」機能を搭載し、ストレート／クロスケーブルの区別なく接続できます。
AUTO-Negotiation機能
接続機器に応じて通信速度などを自動設定し、最適な通信を行う「AUTO-Negotiation」機能を搭載しています。
